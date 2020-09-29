Kemikleri eriten bu içeceğe dikkat

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Mehtap Çerkez, aşırı gazlı içecek tüketen postmenopoz (menopoz sonrası) döneminde olan kadınlarda kalça kırığı ve kemik erimesi saptandığını belirtti.

Sofralarımızda çok sık gördüğümüz ve adeta 7'den 70'e her yaş grubunun tükettiği gazlı içeceklerin çok sık tüketilmesi ilerleyen zamanlarda kişide kalp rahatsızlıkları, erken doğum riski ve böbrek rahatsızlıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Çağımızın sağlık sorunu ve birçok ciddi hastalığın tetikleyicisi olan obezitenin dünya genelinde son 10 yılda yüzde 10 ila 30 arasında bir artışa sahip. Türkiye'de de durum hiç iç acıcı değil. TÜİK 2014 verilerine göre obezite oranlarında yüzde 33,7'lik bir artış var.

Gazlı içeceklerin içeresinde bulunan kafein ve fosforik asit, kalsiyumun vücuttan atılımına neden oluyor. Bu durum özellikle menopoz sonrası dönem içerisinde olan kadınları ciddi anlamda ilgilendiriyor.

Kadınlar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre menopozdan sonraki dönemde günde iki porsiyondan fazla gazlı içecek tüketmek direkt kalça kırığına ve kemik erimesine neden oluyor.

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