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‘Kemiklerini kırdı, Tecavüz etti’

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Dövülerek kemikleri kırıldığı, tecavüze uğradığı tespit edilen kadın ifadesini bile parmak basarak imzalayabildi. Tutuklanan K.P ise “Kimse böyle bir durum yaşamak istemez. Aldatılıyorum. Aşırı şekilde acı içindeyim” diyerek kendini savunmaya çalıştı.
‘Kemiklerini kırdı, Tecavüz etti’

Balıkesir’de meydana gelen ‘Cinsel Tecavüz’, ‘Vahim zarar Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacı ile Alıkoyma’, ‘Cinsel Saldırı’, ‘Ciddi Darp’ ve ‘Cinsel Taciz meselesi’ ile ilgili olarak tutuklanan zanlı K.P mahkeme huzuruna çıkarıldı.

EVRİM KAMALI

Kaburga kemiklerini kırdı…

Polis çavuşu Tolga Ateşli, zanlının 4 ve 5 Ağustos tarihleri arasında Balıkesir adresinde eşi S.P.'nin kendisini başka birisiyle aldattığı gerekçesi ile defalarca vurup ciddi bir şekilde darp ettiğini, göğüs kafesinin sağ sol tarafındaki kaburga kemiklerinin kırılmasına sebebiyet verdiğini aktardı.

Ateşli, zanlının eşine cinsel içerikli hakaret de edip, cinsel tacizde bulunduktan sonra, odaya kilitleyip müştekinin cinsel dokunulmazlığını ihlal etmek masadı ile alıkoyarak cinsel tecavüzde ve cinsel saldırıda bulunduğunu mahkemeye aktardı.

 

Polis: “Durumu çok ciddi”

Polis, olayın polisin bilgisine gelir gelmez Göçmenköy'de verilen adrese ambulans gönderildiğini belirtti.  

Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde,  Sosyal Hizmetler görevlisinin de huzurunda temin edilen ifadede zanlının kadını ciddi şekilde darp ettikten sonra cinsel tecavüzde bulunduğunun tespit edildiğini aktardı.

Polis, kadının ciddi şekilde darp edildiğinden ifadesini parmak basarak imzalayabildiğini belirtti.

Zanlı K.P, “Kimse böyle bir durum yaşamak istemez. Aldatılıyorum. Aşırı şekilde acı içindeyim” dedi.

Yargıç Temay Sağer zanlının tahkikat amaçlı 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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