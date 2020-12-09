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Kempo Antrenör, Hakem Semineri Yapıldı

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  KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan antrenör, hakem, siyah kemer eğitmi gelişim semineri tamamlandı
Kempo Antrenör, Hakem Semineri Yapıldı

  KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan antrenör, hakem, siyah kemer eğitmi gelişim semineri tamamlandı. Covid-19 salgınından dolayı yıl içerisinde yapılması gereken antrenör, hakem, siyah kemer eğitim gelişim semineri 4-7 Aralık tarihleri arasında online olarak gerçekleştirildi. Antrenör semineri, TC Kempo Savunma sporları federasyonu eğitim komite başkanı İsmail Ekici, hakem eğitim gelişim semineri ise TC Kempo Federasyonu merkez hakem kurulu başkanı Tarkan Özçiçek ve Sihame Soghar Özçiçek tarafından verildi.   

Hakem Semineri

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve dört bölgeden 25 hakemin katıldığı hakem eğitim gelişim online seminerinde TC Kempo Federasyonu merkez hakem kurulu başkanı Tarkan Özçiçek ve yardımcıs Sihame Soghar Özçiçek tarafından 2 saat boyunca verilerek hakem eğitim gelişim online semineri tamamlandı.  

Antrenör Semineri

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve dört bölgeden 17 antrenörün katıldığı antrenör eğitim gelişim online seminerinde ise TC Kempo Savunma sporları federasyonu eğitim komite başkanı İsmail Ekici tarafından verildi. Ayrıca Avrupa Federasyon başkanı Amotto Zahire, Türkiye Kempo Federasyon başkanı Halis Avşar, Spor Dairesi Dış İlşkiler Amiri, Cumhurbaşkanlığı Spor Komitesi başkanı Sertaç Bozatlı da online olarak programa katılarak, tüm antrenör, hakemlere ve tüm katılımcılara başarılar dileyerek, pandemi şartları altında yeni kurulan Federasyonun yapmış olduğu etkinliklerden dolayı kutladı. İki saat süren antrenör eğitim gelişim online semineride tamamlandı.  

Seminerler Tamamlandı

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç, antrenör, hakem, siyah kemer eğitmi gelişim online seminerlerin tamamlandığını belirterek, seminerde tüm katlımıcı antrenör ve hakemleri tebrik etti. Başkan Mehmet İngeç, ilerleyen günlerde seminere katılan tüm antrenör ve hakemleri ziyaret edeceğini, lisans ve belgeleri takdim edileceğini belirtti.                                          

Anı Şampiyonası

Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngeç yaptığı açıklamada merhum mücahit komtan Cahit Bozatlı anı şampiyonası ikinci kez 27 Aralık Pazar günü İskele Doktor Fazıl Küçük spor salonunda gerçekleştirileceğini açıkladı.

 

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