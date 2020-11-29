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Kempo Antrenör, Hakem Semirneri yapılıyor

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Kempo Antrenör, Hakem Semirneri yapılıyor
Kempo Antrenör, Hakem Semirneri yapılıyor

 KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan antrenör, hakem, siyah kemer eğitmi gelişim semineri yapılıyor. Covid-19 salgınından dolayı yıl içerisinde yapılması gereken antrenör, hakem, siyah kemer eğitmi gelişim semineri 4-7 Aralık tarihleri arasında online olarak gerçekleştiriliyor. Antrenör semineri, TC Kempo Savunma sporları federasyonu eğitim komite başkanı İsmail Ekici, hakem eğitim gelişim semineri ise TC Kempo Federasyonu merkez hakem kurulu başkanı Tarkan Özçiçek ve Sihame Soghar Özçiçek tarafından verilecek.  

Hakem Semineri

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından ilk olarak hakem eğitim gelişim online semineri 4 Aralık Cuma akşamı yapılıyor. TC Kempo Federasyonu merkez hakem kurulu başkanı Tarkan Özçiçek ve Sihame Soghar Özçiçek tarafından verilecek olan hakem eğitim gelişim online semineri 18:00-20:00 saatleri arasında yapılacak.  

Antrenör Semineri

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından antrenör eğitim gelişim online semineri 7 Aralık Pazartesi akşamı yapılıyor. TC Kempo Savunma sporları federasyonu eğitim komite başkanı İsmail Ekici tarafından verilecek olan antrenör eğitim gelişim online semineri 18:00-20:00 saatleri arasında yapılacak.

Seminerler Tamamlanıyor

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç, online seminer yapmaya hazırlandıklarını belirterek, Covid 19 virüs nedeniyle, bu yıl içerisinde yapılması gereken 2020 faaliyet programında yer alan antrenör, hakem, siyah kemer eğitim gelişim seminerini 4 aralık - 7 aralık2020  tarihleri arasında onlıne olarak gerçekleştirilerek seminerlerin tamamlanacağını açıkladı.  

Anı Şampiyonası

Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngeç yaptığı açıklamada 27 Aralık Pazar günü İskele Doktor Fazıl Küçük spor salonunda merhum mücahit komtan Cahit Bozatlı anı şampiyonası ikinci kez gerçekleştirileceğini belirterek yıllık faaliyet programı da tamamlanmış olacağını açıkladı.

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