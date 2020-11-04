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Kempo Cumhuriyet Kupası Düzenliyor

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KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu Mehmet İngenç başkanlığındaki yönetim kurulu kurulduğu günden beri sportif faaliyetleri düzenli bir şekilde yapmaya devam ederken, ilk resmi organizasyon düzenlemek için hazırlıklarını sürdürüyor.
Kempo Cumhuriyet Kupası Düzenliyor

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu Mehmet İngenç başkanlığındaki yönetim kurulu kurulduğu günden beri sportif faaliyetleri düzenli bir şekilde yapmaya devam ederken, ilk resmi organizasyon düzenlemek için hazırlıklarını sürdürüyor. Bakanlar kurulu tarafından spor faaliyetlerinin durdurulması ile birlikte Eylül ayında yapılması planlanan Gençlik Kupası’nı yapamayan Kempo Savunma Sporları Federasyonu, yeni bir organizasyon hazırlığı içerisine girdi. Cumhuriyet kupası hazırlıklarını sürdüren Kempo Savunma Sanatları Federasyon’nu, ilk resmi müsabakalar gerçekleştirmek için çalışmalarda sona gelindi.

Cumhuriyet Kupası

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kutlama etkinlikleri çerçevesinde 15 Kasım Cumhuriyet kupası şampiyonası düzenliyor. Mehmet İngeç başkanlığındaki yönetim kurulu organizasyonla ilgili hazırlıkların sürdüğü belirtilerek 14 Kasım’da yapılacak olan Cumhuriyet kupası şampiyonası için yetkililere resmi davet yapıldı.

5 Kulüp Katılıyor

Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngeç yaptığı açıklamada, İskele’de ilk Federasyon olmanın sorumluluğu içerisinde olduklarını belirterek Kempo Savunma Sporları Federasyonu olarak Cumhuriyetimizin kutlam etkinlikleri içerisinde anlamlı bir organizayon imza atmak için 15 Kasım Cumhuriyet kupası düzenleyeceklerini belirtti. Federasyon adına ilk resmi organizasyon olma özelliği taşıyan Cumhuriyet kupası şampiyonasına 5 kulüpten yaklaşık 80 sporcu  katılırken, müzikli forum kempo, kata çizimi, kempo self defence  müsabakaları yapılacak.     

14 Kasım’da Yapılıyor

Kempo Savunma Sporları Federasyonu’nun ilk resmi müsabakası olan 15 Kasım Cumhuriyet kupası şampiyonası 14 Kasım Cumartesi günü 9:00-16:00 saatleri arasında İskele Doktor Fazıl Küçük Spor salonunda yapılıyor. 14 Kasım’da yapılacak olan Cumhuriyet kupası şampiyonası öncesinde pandemi süreci göz önünde bulundurularak sağlık ekibmanları, salonda giriş, çıkış ve salonun ilaçlanması gibi tüm önelemler alınarak gerçekleştirilecek.

Aralık Ayında Seminer

Aralık ayı içerisinde Antrenör ve Hakem eğitim gelişim semineri yapılacağını açıklayan başkan Mehmet İngeç, daha yolun başında olduklarını, yılbaşı itibariyle yeni kulüplerin üyeliklerini yaparak 2021 yılında daha  güçlü bir şekilde ve daha çok etkinlik yapacaklarına da vurgu yaptı.

 

 

 

 

 

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