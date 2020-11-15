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Kempo Cumhuriyet Kupası Yapıldı

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KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu Mehmet İngenç başkanlığındaki yönetim kurulu ilk resmi organizasyonu gerçekleştirdi.
Kempo Cumhuriyet Kupası Yapıldı

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu Mehmet İngenç başkanlığındaki yönetim kurulu ilk resmi organizasyonu gerçekleştirdi. Kempo Savunma Sporları Federasyonu, tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kutlama etkinlikleri çerçevesinde 15 Kasım Cumhuriyet kupası şampiyonası dün yapılarak anlamı bir organizasyona imza attı. Kempo Federasyon başkanı Mehmet İngenç açılış konuşmasında Cumhuriyetin kuruluşunun 37.yılı olması nedeni ile tüm halkımızın Cumhuriyet bayramını kutlayarak, İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu’na yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür etti. İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu ise İskele’de gerçekleştirilen Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyanadan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, organizasyona katkı koyan herkese ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

5 Kulüp Katıldı

Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngeç, yönetim adına ilk resmi organizasyon olma özelliği taşıyan Cumhuriyet kupası şampiyonasına 5 kulüpten 68 sporcu  katıldı. Cumhuriyet kupası şampiyonası müzikli forum kempo, kata çizimi, kempo self defence  müsabakaları yapıldı. Kempo Savunma Sporları Federasyonu’nun ilk resmi müsabakası olan İskele Doktor Fazıl Küçük Spor salonunda yapılan 15 Kasım Cumhuriyet kupası şampiyonası pandemi süreci göz önünde bulundurularak İskele Belediye personeli tarafından solan enson teknoloji makinalar ile dezenfekte edildi. Seromoni sonrası saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile sabah saat 9.00 da kura çekim ile eşleşemelerin belirlenmesi sonrasında başkan Mehmet İngenç hakem Komitesi ve tüm antrenörler ile teknik taktik toplantı gerçekleştirdi. Cumhuriyet kupası şampiyonasında İngenç akademi spor derneği şampiyon olurken, Dosmai spor derneği ikinci, Sbox  atletic club ise üçüncü oldu.  

Ödüller

15 Kasım Cumhuriyet kupası şampiyonasında dereceye giren takım ve sporculara katılım belgesi, kupa ve madalyalar, İskelel Belediyesi başkanı Hasan sadıkoğlu, Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç, yönetim kurulu üyeleri Bünyamin Merhametsiz, Engin İmre, Mehmet İlkerli, Nuray Karakuş, Muhammed Erdal tarafından verildi. Ayrıca organizasyona koyduğu destek ve katkılardan dolayı İskelel Beldiye başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür plaketi taktim edildi.     

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