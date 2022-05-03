Kempo milli takımı Tunus yolcusu

KEMPO MİLLİ TAKIM TUNUS YOLCUSU

Kempo Savunma Sporları Federasyonu Milli takımı Tunus’da gerçekleştirilecek olan 18.İKF (Kempo Federasyonu) Kempo dünya şampiyonasına katılıyor. 9-15 Mayıs tarihleri arasında Tunus’un Hammamet şehrinde gerçekleştirilecek olan 18.İKF Kempo dünya şampiyonasına katılacak olan Kempo milli takım dünya şampiyonası için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Kempo Milli Takım Kafilesi

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından açıklanan Kempo milli takım kadrosunda

Mustafa Bürüncük, Muhammet Ege Öztürk, Büşra Turan yer alıyor. Tunus’un Hammamet şehrinde gerçekleştirilecek olan 18.İKF Kempo dünya şampiyonasında milli sporcularımız antrenör ve takım kaptanı Mustafa Bürüncük 65 kg ful Kempo disiplininde, Büşra Turan 16 yaş bayanlar 65 kg semi Kempo disiplininde, Muhammet Ege Öztürk 16 yaş erkekler 69 kg semi Kempo disiplininde yarışacak. Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç’in kafile başkanlığındaki Kempo Milli takımın yer alacağı Tunus’un Hammamet şehrinde gerçekleştirilecek olan 18.İKF Kempo dünya şampiyonasına yaklaşık 60 ülkeden 350 sporcu katılacak.

Dünya Şampiyonaları

21-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Kempo milli takım Portekiz'in Lizbon şehrinde Avrupa şampiyonasına, Haziran 2020 yılında kurulan Kempo Savunma Sporları Federasyonu milli takım ilk kez resmi olarak 18-23 Ağustos tarihleri arasında Ukrayna’nın Kyıv şehrinde Combat Jiu-Jitsu dünya şampiyonasına, Türkiye’nin Antalya şehrinde 17.İKF Kempo dünya şampiyonasına resmi olarak ilk kez, Tunus’un Hammamet şehrinde gerçekleştirilecek olan 18.İKF Kempo dünya şampiyonasına katılıyor.

Zor Şartlarda Ülkemizi Temsil Etmeye Çalışıyoruz

Tunus’un Hammamet şehrinde gerçekleştirilecek olan 18.İKF Kempo dünya şampiyonasına katılacak olan Kempo milli takım hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç yaptığı açıklamada dünya şampiyonasına gidiyoruz ancak yüreğimiz buruk bir şekilde gideceklerini belirterek gönül isterdi ki 10/15 sporcu ile gidelim ancak maddi kaynak bulunmadığı için az sayıda sporcu ile gideceklerini söyledi. Zor şartlarda katılacağımız organizasyonda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek başarılı bir şekilde döneceklerini ümit eden başkan Mehmet İngenç tüm halkımızın bayramını da kutladı.

Kuzey Kıbrıs’ta Şampiyona

Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç, Dünya Federasyon başkanı Amatto Zaharia ile gerçekleştirmiş olduğu toplantıda Temmuz 2022 tarihinde Akdeniz Cup şampiyonasını Kuzey Kıbrıs’ta yapmayı planladıklarını, Dünya Federasyonu’na sunum hazırladıklarını, yapılacak olan direktörler toplantısında otel ve maç tarihinin kesinleşeceğini dile getirdi. Başkanı Mehmet İngenç, ikinci kez katılacakları 18.İKF Kempo Dünya şampiyonası için Milli takım kafilesi 9 Mayıs saat 03:15’te adadan ayrılacağını, 15 Mayıs Pazar saat 02:00 de adaya döneceğini söyledi.