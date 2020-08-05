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Kempo Savuma Sporlar Federasyonu resmen kuruldu

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Kempo Savuma Sporlar Federasyonu resmen kuruldu
Kempo Savuma Sporlar Federasyonu resmen kuruldu

  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kempo Savunma Sporları Federasyonu resmen kurularak göreve başladı. Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu kararı ile tüzüğü hazırlanarak kurulmasına karar verilen  KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonunda tüzük onaylanarak resmileşesinin ardından görev dağılımı yapıldı. Kempo Savunma Sporları Federasyonun kurulması sonucunda Spor Dairesi Genel Yünetim Kurulu tarafından başkan olarak atanan Mehmet İngenç başkanlığındaki yönetim kurulu ve üye kulüplerin katılımı ile ilk toplantısını gerçekleştirildi. Mehme İngeç, başkanlığındaki Federasyon yönetim, denetleme, basın, tahkim, disiplin ve ceza kurulları ile sağlık komitesi’nde görev dağılımları da yapıldı.

İngenç “Yıl sonuna kadar üyelik ve lisan ücretleri alınmayacak”

Kempo Savunma Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet İngenç, yapılan Yönetim Kurulu toplantıda almış oldukları kararı doğrultusunda, covid 19 nedeniyle zor günler yaşayan kulüp ve derneklerden üye ücretlerini, sporcu, hakem ve antrenörler den ise lisan ücretlerinin, u yılın sonuna kadar alınmayacağını açıkladı. Yönetim Kurulu olarak Federasyona kayıtlı kulüplere ziyaretlerde bulunacağını belirten Mehmet İngeç, 11 Ağustos Salı gününden itibaren, Gazimağusa’dan başlayarak sırasıyla, Lefkoşa, Güzelyurt ve İskele kulüpleri ziyaret edileceğini söyledi. Federasyon olarak Eylül ayı içerisinde, Gençlik Kupası düzenlemeyi planladıklarını söyleyen başkan Mehmet İngeç, Federasyonun kurulmasında emeği geçen, katkı koyan ve başkan olarak göreve atayan, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu yönetimine, Başbakan Ersin Tatar’a teşekkür etti. Mehmet İngeç, daha yolun başındayız ve yapacak çok işimiz var diyerek, amacımız Kempo savunma sporlarını daha ileriye taşımaktır dedi. 

Kempo Savunma Sporları Federasyonu’nda görev dağılımı şöyle.

Federasyon Başkan Mehmet İngeç, Başkan yardımcısı Bünyamin Merhametsiz, Mali Sekreter Nuray Karakuş, Faal üye Engin İmre, Uğur Razamanoğlu, Muhammed Erdal, Mehmet İkerli, Denetleme Kurulu : Başkan Halil İbrahim Orun, Üye Hüseyin Alanlı, Şerif Dolu,

Disiplin ve Ceza Kurulu : Başkan Metin Gökalp, Üye Cemil Bulut, Ümit Dolu,

Tahkim Kurulu : Başkan Av.Sultan Vural, Üye Av.Tolga Çavuşoğlu, Av.İbrahim Akçabay, Basın Kurulu : Başkan Mehmet Uzun, Üye Selami Bora, Kürşat Özer,

Sağlık Komitesi : Başkan Dr.Hamit Bakırcı, Üye Dr.Şilem Özdenkci, Hatice Beyazyüz Akkuş.

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