Kempo’cular Göğsümüzü Kabarttı..!

Uluslararası Kempo Federasyonu (International Kempo Federation) 'nun 2019 faaliyet programında yer alan Avrupa Kempo Şampiyonası, Portekiz'in Lizbon kentinde yapıldı.

21-27 Ekim tarihleri arasında Kempo Avrupa Şampiyonası Portekiz'in Lizbon şehrinde 60 Ülke, 430 sporcunun katılımı ile minikler, yıldızlar, gençler, büyükler, bay-bayan kategorilerinde gerçekleştirildi. Avrupa Kempo şampiyonasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kempo Savunma Sanatları Milli takım karması da katıldı.

Başarılı Dereceler

KKTC Kempo Savunma Sporları Temsilcisi Mehmet İngenç’in kafile başkanlığında turnuvada mücadele eden Milli takım sporcularımız Ekim Özgüvenli, Tarık Yayar, Semi Kontak başarılı sonuçlar elde göğsümüzü kabarttılar.

Avrupa Kempo şampiyonasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kempo Savunma Sanatları Milli takım sporcumuz Tarık Yayar yapmış oldugu kategori ve sikletinde şampiyon olarak altın madalya kaznırken, 1 gümüş 1 de bronz madalya ile önemli başarı eled etti. Grappling Submission kategorisinde 75-85-95 kg sikletlerin sporcumuz Ekim Özgüvenli 3 ayrı branş da 3 bronz kazanırken, 50 kg Semi Kontak ise kategorisinde ikinci gelerek gümüş madalya kazanarak önemli başarı elde edilmiş oldu.

Avrupa’da Ses Getirdik

KKTC Ülke Temsilcisi Mehmet İngenç, ilk kez katıldıkları Kempo Avrupa Şampiyonası'nda KKTC Milli Takımı olarak büyük bir başarı elde ettiğine vurgu yaparak, tüm sorcuları tebrik ederek, Avrupa’da ses getirdiklerini dile getirdi.

Mehmet İngeç, Portekiz'in Lizbon kentinde gerçekleştirilen Avrupa Kempo Şampiyonasına katılıma destek olan ve katkı sağlayan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Spor Dairesi Dış İlişkiler Sorumlusu Sertaç Bozatlı ya teşekkür etti.

Portekiz'in Lizbon kentinde gerçekleştirlen Avrupa Kempo Şampiyonasında başarılı sonuçlar alan KKTC Milli Kempo Takımı adaya döndü.