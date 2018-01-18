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Kenan Akın’ın ismi Tarım Bakanlığı için geçiyor

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Kenan Akın’ın ismi Tarım Bakanlığı için geçiyor
KKTC Genel Seçimleri sonrasında gözler Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın görev vereceği parti başkanı ile kurulması muhtemel koalisyon hükümetine çevrildi.

Taner ULUTAŞ

CTP-HP-TDP-DP hükümetinin yanısıra UBP- HP koalisyon hükümetinin yanısıra UBP-YDP-DP hükümetinin de kurulabileceği göz önünde tutulurken, bu konuda çeşitli tahminler öne sürülüyor.
Kurulması kuvvetle muhtemel koalisyon hükümetinin CTP-HP-TDP-DP koalisyon hükümetinin olduğu ve bu konuda parti liderlerinin anlaşmaya vardıkları dile getiriliyor. Kurulması düşünülen muhtemel koalisyonhükümetlerinde kilit parti konumunda olan DP’ye Tarım Bakanlığının verileceği düşünülüyor.
Dün akşam dört parti ileri gelenlerinin yaptığı toplantıda CTP-HP-TDP-DP koalisyon hükümetinin kurulmasıkonusunda hemen hemen anlaşmaya varılırken, başkanlar dışında bakanlıklarda görev alacak olan kişilerin milletvekili olmayacakları ve dışardan atanacak kişilerin bakan olacağının ön görüldüğü öne sürülüyor.
Tarım Bakanlığı yaptığı dönemde şimdilerde AKP hükümetinin bakanı,İSKİ eski Genel Müdürü Veysel Eroğlu ile vardığı mutabakat çerçevesinde KKTC’ye suyun gelmesinde önemli rol oynayan Kenan Akın’ın, Tarım Bakanı olarak isminin telaffuz edilmeye başladığı ileri sürülmekte.
Tarım Bakanlığı döneminde, başarılı icraatları ile ismini gelmiş geçmiş en iyi Tarım Bakanları arasına yazdırdığı belirtilen Kenan Akın’ın, Tarım Bakanlığının DP’ye verilmesi durumunda,  dışarıdan Tarım Bakanı olarak atanmasının söz konusu olduğuna vurgu yapılıyor.

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