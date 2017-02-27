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Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e doğum günü sürprizi

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Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e doğum günü sürprizi
Oyuncu Beren Saat, yeni yaşını önceki akşam Asmalımescit'te kutladı.

Beren Saat önceki gün doğum gününü Asmalımescit'te bir mekanda kutladı.

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Partinin organizasyonunu eşi Kenan Doğulu yaptı.Ozan Doğulu'nun DJ kabinine geçtiği geceye oryantel Didem de dansları ile renk kattı.Beren Saat'e gelen hediyeler araçla evine gönderildi

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Kenan Doğulu'nun sürprizleri partinin sonunda da devam etti.Soho Otel'in kral dairesini tutan şarkıcı, romantik bir atmosfer hazırladı, odanın her yerini beyaz güllerle donattı.Mekan çıkışında sokak çalgıcıları, Yılmaz Erdoğan'ın bulunduğu aracın önünü kesti. Ünlü oyuncu çalgıcılara 200 lira verdi.

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