  • BIST 104.074
  • Altın 220,332
  • Dolar 5,1866
  • Euro 5,9410
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere Ezel'den sonra Netflix projesinde

»
İddialara göre, haziran ayında çekimlerine başlanacak Netflix orijinal dizisinin başrol ikilisi, Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere olacak.
Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere Ezel'den sonra Netflix projesinde

Ortaya yeni atılan bir iddiaya göre Kenan İmirzalıoğlu ile Cansu Dere yeniden birlikte kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Üstelik bir Netflix projesi için. Hakan: Muhafız dizisinin başarısıyla Türkiye'de yeni projeler için hazırlıklara başlayan Netflix, iki yeni dizinin daha müjdesini vermişti. Bunlardan biri başrolünde Beren Saat'in olduğu, Göbeklitepe'de çekilmesi planlanan fantastik diziydi. Diğeri ise çekimleri Haziran ayında başlayacak olan aksiyon dizisiydi. Bu dizinin başrolü için Kenan İmirzalıoğlu ile anlaşmaya varılmıştı.

10240831-728xauto.jpgOrtaya atılan iddialara göre Netflix'in yeni dizisinde Kenan İmirzalıoğlu’nun partneri Cansu Dere olacak. Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Ezel dizisinden sonra iddialara göre yeni Netflix dizisinde ilk kez bir araya gelecek olan Cansu Dere ve Kenan İmirzalıoğlu’nun fanları şimdiden heyecanlandı. Ne Netflix cephesinden ne de oyunculardan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Game of Thrones'un final sezonunun yeni ayrıntıları ortaya çıktı26 Ocak 2019 Cumartesi 13:39
  • Hababam Sınıfı'nda taciz davası başladı25 Ocak 2019 Cuma 15:35
  • Aras Bulut İynemli: "Hayat herkese darbeler vuruyor.''23 Ocak 2019 Çarşamba 20:08
  • Türkan Şoray: Şöhret, mal mülk mutluluk getirmiyor23 Ocak 2019 Çarşamba 20:05
  • Öldürülen oğlunu anlatan film ödüle aday oldu, anne tepki gösterdi: Tiksiniyorum23 Ocak 2019 Çarşamba 18:52
  • Arzu Film’den Ayşen Gruda’ya veda videosu23 Ocak 2019 Çarşamba 17:22
  • Çukur’da duvar yazısı: Öykü Arin’e umut ol22 Ocak 2019 Salı 19:56
  • Fazıl Say'dan Erdoğan açıklaması22 Ocak 2019 Salı 18:10
  • Sibel Kekilli Mustafa Karadeniz'e 'Evet' dedi!22 Ocak 2019 Salı 16:18
  • Padişahların giysileri aslına uygun hazırlanıyor22 Ocak 2019 Salı 15:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti