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Kenan Işık hayatını kaybetti

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2014'de beyin kanaması geçiren ve 10 yıldır komada olan oyuncu-sunucu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti.
Kenan Işık hayatını kaybetti

Tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncu beyin kanaması sonucu 10 yıldır komadaydı.

KENAN IŞIK KİMDİR?

1947 yılı Malatya doğumlu olan Kenan Işık, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü mezunuydu. Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştu. Kenan Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştı.

Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazdı. 2014 yılında spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık, fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirmişti.

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