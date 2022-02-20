  • BIST 2.032,44
  • Altın 832.294
  • Dolar 13.6446
  • Euro 15.4507
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAAdriana Lima, üçüncü kez anne oluyor

Kenan Işık Öldümü!

»
Ünlü Sanatçı Kenan Işık’ın Sağlık Durumu Hakkında Yakın Arkadaşı Açıklama Yaptı
Kenan Işık Öldümü!

Gülben Ergen’le beraber rol aldığı Dadı dizisi ile bir jenerasyonun gönlünde taht kuran Kenan Işık, 2014 yılın da geçirdiği beyin kanaması sonrası komada yatıyordu. Yaklaşık 8 yıldır evinde komada yatan ünlü sanatçının sağlık durumu hakkında, yakın arkadaşı Ozan Zeybek önemli açıklamalarda bulundu. 

NASIL BİLİYORSANIZ ÖYLE

2014 yılında spor yaptıktan sonra saunaya giren ve fenalaşıp yığılan, düştüğü sırada da başını vuran Kenan Işık, geçirdiği beyin kanaması sonrası komada yatıyordu. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının başarılı sunucusu Işık, başına gelen talihsiz kaza sonrası apar topar ameliyata alınmış, yaklaşık 4 saat süren ameliyat sonrası kana durdurulmuş ancak ünlü sanatçı komada kalmıştı. Yaşanan talihsiz kazanın üzerinden tam 8 yıl geçti ve Işık evinde tedavisine devam ediyor. 

Geçtiğimiz gün A Spora katılan ve yakın arkadaşı Kenan Işık’ın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Ozan Zeybeyk, ünlü sanatçının sağlık durumuna dair merak edilenleri cevapladı.  Zeybek, 'Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor' dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı dünya zirvesinde19 Şubat 2022 Cumartesi 16:00
  • Türkiye-Yunanistan istişari görüşmelerinin 64. turu 22 Şubat'ta Atina'da yapılacak19 Şubat 2022 Cumartesi 15:30
  • Erdoğan Stoltenberg İle Telefonda Görüştü: Ukrayna Krizi Diplomasi İle Çözülmeli'19 Şubat 2022 Cumartesi 13:03
  • Türkiye İle AB Arasında 4 Yıl Sonra Bir İlk19 Şubat 2022 Cumartesi 12:16
  • Mersin’de üç boyutlu yazıcıyla yapılan yapay resifler denize indirildi18 Şubat 2022 Cuma 21:38
  • Tarkan’ın Gündemdeki ‘Geççek’ Şarkısının Sözleri18 Şubat 2022 Cuma 21:10
  • Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı!18 Şubat 2022 Cuma 20:10
  • TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri İle Görüştü18 Şubat 2022 Cuma 18:38
  • Akar: KKTC’nin Eşit Hak Sahibi Olduğunu Anlamaları, Türk Varlığını Kabul Etmeleri Lazım18 Şubat 2022 Cuma 15:57
  • Falyalı Cinayetiyle İlgili İstanbul'da Gözaltına Alınanların Sayısı 8'e Yükseldi18 Şubat 2022 Cuma 15:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti