Kenan Işık Öldümü!

Gülben Ergen’le beraber rol aldığı Dadı dizisi ile bir jenerasyonun gönlünde taht kuran Kenan Işık, 2014 yılın da geçirdiği beyin kanaması sonrası komada yatıyordu. Yaklaşık 8 yıldır evinde komada yatan ünlü sanatçının sağlık durumu hakkında, yakın arkadaşı Ozan Zeybek önemli açıklamalarda bulundu.

NASIL BİLİYORSANIZ ÖYLE

2014 yılında spor yaptıktan sonra saunaya giren ve fenalaşıp yığılan, düştüğü sırada da başını vuran Kenan Işık, geçirdiği beyin kanaması sonrası komada yatıyordu. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının başarılı sunucusu Işık, başına gelen talihsiz kaza sonrası apar topar ameliyata alınmış, yaklaşık 4 saat süren ameliyat sonrası kana durdurulmuş ancak ünlü sanatçı komada kalmıştı. Yaşanan talihsiz kazanın üzerinden tam 8 yıl geçti ve Işık evinde tedavisine devam ediyor.

Geçtiğimiz gün A Spora katılan ve yakın arkadaşı Kenan Işık’ın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Ozan Zeybeyk, ünlü sanatçının sağlık durumuna dair merak edilenleri cevapladı. Zeybek, 'Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor' dedi.