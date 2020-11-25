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Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Eşi haberleri yalanladı

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Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan eşi Beril Işık, "Kenan'ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı" dedi.
Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Eşi haberleri yalanladı

2014 yılında dengesini kaybedip düşmesi nedeniyle yıllardır yoğun bakımda ve bilinci kapalı şekilde yaşam savaşı veren sanatçı Kenan Işık'tan müjdeli haber geldiği iddia edilmişti. Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, DHA'ya yaptığı açıklamada 'durumunda önemli bir değişiklik olmadı' dedi.

Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan eşi Beril Işık, "Kenan'ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı" dedi.

"O ZAMANDAN BU ZAMANA DEĞİŞİKLİK OLMADI"

Beril Işık, son günlerde Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan çıkan haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Beril Işık, eşi Kenan Işık'ın durumunda değişiklik olmadığını kaydetti. Beril Işık, "Kenan'ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı" ifadesini kullandı

Bugün çıkan Günaydın'dan Yüksel Aytuğ'un haberine göre, "Işık artık iletişim kurabiliyor. Uzun süre yardım almadan sandalyede oturabiliyor." denmişti.

KENAN IŞIK'A NE OLMUŞTU?

Spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı öğrenilmiş ve bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık haberin kamuoyunca duyulduğu sıralarda ameliyata alınmıştı. Ameliyat oldukça uzun sürerken Işık'ın yıllar sürece yoğun bakım tedavisine başlanacaktı.

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