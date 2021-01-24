Kenan Kurtdemir’in organ nakilleri başarılı bir şekilde gerçekleşti

Girne’de 17 Ocak günü meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 23 yaşındaki Kenan Kurtdemir 22 Ocak’ta hayatını kaybetmişti.
Kazada ağır yaralanan Kurtdemir, kafa travmasına bağlı beyin kanaması geçirdiği için günlerce uyutuldu. Ailesi organlarını bağışlamaya karar vermişti.
Kurtdemir’in ağabeyi Anıl Kurtdemir, organ nakillerinin başarılı geçtiğini duyurdu:
“Kardeşim Kenan'ın kalp ve böbrek nakilleri az önce başarılı bir şekilde gerçekleşip 3 kişiye hayat oldu. Yaşayıp yaşatmaya devam ediyor…”
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.