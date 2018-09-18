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Kenan Sofuoğlu, Lamborghini marka otomobilini satışa çıkardı

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AK Parti Sakarya Milletvekili ve milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun, Lamborghini Aventador model otomobili 385 bin euroya internette satışa çıkarıldı.
Kenan Sofuoğlu, Lamborghini marka otomobilini satışa çıkardı

AK Parti milletvekili Sofuoğlu'nun satışa çıkardığı aracın satışının 'yabancıdan yabancıya' yapılacağı bildirildi.

 

385 BİN EURO'YA SATIŞA ÇIKTI

Kenan Sofuoğlu'nun, Lamborghini Aventador model otomobili, Düzce'de motosiklet satışı yapan arkadaşına ait bir firma tarafından 385 bin Euro'ya (yaklaşık 2 milyon 850 bin lira) satışa çıkarıldı. Satış ilanı, bir internet sitesinde yayınlandı. İlanda otomobilin plakası kapatılırken, 'Yabancıdan yabancıya' satışın yapılacağı bildirildi. 2018 model otomobilin 3 bin 850 kilometrede ve içinin özel deri kaplama olduğu, ekstra müzik sisteminin bulunduğu bildirildi. Otomobilin Sakarya'da bulunduğu kaydedildi.

'MOTORUMUN SESİNDEN ANLAYACAKLAR'

"Motorumun sesinden TBMM'ye geldiğimi anlayacaklar" diyen AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Lamborghini Aventador otomobili ile TBMM'ye gitmişti. Sofuoğlu'nun aracının 'misafir araç' 'MA' plakalı olması dikkat çekmişti. Sofuoğlu, lüks otomobilin eşi Julia Looman Sofuoğlu üzerine kayıtlı olduğunu açıklamıştı.

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