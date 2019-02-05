Kendall Jenner'ın çıplak pozunu Vogue dergisi için Mert Alaş çekti
Fotoğrafını dakikalar içinde milyonlarca kişi beğendi
Madonna'dan Adriana Lima'ya, Kate Moss'tan Lady Gaga'ya kadar birçok ünlüyle çalışan Türk fotoğrafçı Mert Alaş bu kez Kim Kardashian'ın kardeşi Victoria's Secret modeli Kendall Jenner ile çalıştı.
Victoria's Secret modeli Kendall Jenner Vogue dergisinin İtalya edisyonuna poz verdi. Dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'ın objektifi karşısına geçen Kendall, çıplak pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
05 Şubat 2019 Salı 20:32
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