Fotoğrafını dakikalar içinde milyonlarca kişi beğendi

Madonna'dan Adriana Lima'ya, Kate Moss'tan Lady Gaga'ya kadar birçok ünlüyle çalışan Türk fotoğrafçı Mert Alaş bu kez Kim Kardashian'ın kardeşi Victoria's Secret modeli Kendall Jenner ile çalıştı.