Kendall’ın bacağına ne oldu?

74. Golden Globe töreninde "şaşı bak şaşır" fotoğraflarına taş çıkaracak bir görüntü ortaya çıktı. Kendall Jenner, Kylie Jenner ve Karlie Kloss'un after party'de birlikte verdikleri poz, sosyal medyada gecenin espri konusu oldu...

Geçtiğimiz gece düzenlenen 74’üncü Altın Küre Ödülleri’nin üzerinden geçse de kıyafetleri, polemikleri, sansasyonları, esprili anları hala konuşulmaya devam ediyor.

İşte bu komik anlardan biri de Kendall Jenner, kardeşi Kylie Jenner ve Karlie Kloss’un after party’de çektirdikleri fotoğrafa yansıdı.

Ama asıl olay, fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasıyla patladı… Oldukça eğlenen üçlünün bacakları birbirine karışmış gibi görünüyordu.

Fotoğrafın altına “Bu bacaklar kimin?”, “Kylie bacaklarını mı açmış?”, “Kendall’ın diğer ayağı nerede?” gibi çeşitli yorumlar yapıldı.

Biz bacakların duruşunu çözdük… Peki ya siz?