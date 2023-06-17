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Kendi cenazesine helikopterle indi: Ailesine ders vermek istemiş

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Belçikalı bir adam, değerini bilmeyen aile üyelerine bir ders vermek için kendi cenazesine helikopterle indi.
Kendi cenazesine helikopterle indi: Ailesine ders vermek istemiş

David Baerten, aile üyelerine birbirleriyle iletişim halinde kalmanın önemi hakkında ders vermek için garip bir yol seçti. 45 yaşındaki Belçikalı Baerten, aile üyelerine öldüğü haberini yaydı, ardından cenaze törenini düzenledi. Aile üyeleri cenazede son görevlerini yerine getirirken de helikopterden inip ailesini şoke etti.

Takdir edilmediğini hissetmiş

Fransız sohbet programı ‘Touche Pas a Mon Poste’a katılan Baerten, bazı akrabaları tarafından ‘takdir edilmediğini’ hissettiği için bu gösteriyi düzenlediğini söyledi. TikTok’ta ‘Ragnar le Four’ adıyla paylaşım yapan Baerten’e göre yaptığı bu şakanın amacı aile üyelerine bir ders vermekti. Kendi cenazesine helikopterle indiği anlar ‘Thomas Faut’ adlı bir başka TikTok kullanıcısı tarafından kaydedilip paylaşıldı.

Görüntülerde, yas tutanlar helikopterin tarlaya inişini ve kapının açılmasını izliyor. Öldüğünü düşündükleri Baerten’i karşılarında sapasağlam gören aile üyelerinin bir kısmı ona sarılıp selamlarken görülüyor.

Amaç TikTok çılgınlığı mı?

David Baerten TikTok kullanıcısı olmasa ve bu anlar TikTok’ta canlı olarak yayınlanmasa, belki verdiği ders daha etkili olurdu diye düşünmeden edemiyor insan. Çünkü bu açıdan bakınca, aile üyelerine verilen dersten çok TikTok’taki absürt içeriklere bir yenisi mi eklendi sorusu geliyor akla!

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