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Kendi Eviymiş Gibi Kiralayıp Parayı Aldı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Kendi Eviymiş Gibi Kiralayıp Parayı Aldı

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

12.12.2021 tarihinde, iki şahıs Girne’de daha önceden kiracı olarak ikamet ettikleri bir apartman dairesini, kendilerinin olmadığı halde kendilerine aitmiş gibi göstererek 7.300 TL karşılığında başka bir şahsa kiralamak suretiyle sahtekarlıkla para temin etmiştir.


Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı
olarak görülen R.T.(K-43) tutuklanmış olup, diğer şahıs ise aranmaktadır.

Soruşturma devam etmektedir.

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