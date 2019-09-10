  • BIST 100.795
  • Altın 277,329
  • Dolar 5,7648
  • Euro 6,3673
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

"Kendi geleceklerine Kıbrıslılar karar vermelidir"

» »
UniteCyprusNow açıklama yaptı...
"Kendi geleceklerine Kıbrıslılar karar vermelidir"

İşte o açıklama;

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs’ı ziyaret ettiği sırada yaptığı açıklamalar Kıbrıs sorununun çözüm umutlarına zarar vermiştir. UniteCyprusNow olarak, güvenlik ve garantiler konusundaki görüşleri nedeniyle kişilerin hain diye nitelendirilmesini kabul edilmez buluyoruz.

Sayın Çavuşoğlu’na Garanti Antlaşması’nın yalnızca Kıbrıslı Türklerin korunmasıyla değil, ayni zamanda Kıbrıs’ın bütünlüğüyle de ilgili bir anlaşma olduğunu; ve çözüm sonrasında taraflardan birinin güvenliğinin diğerinin güvenliğine halel getirmeyecek şekilde olması gerektiğini hatırlatırız. Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs sorunu görüşmelerinde kendilerini temsil etmeleri için bir lider seçmişlerdir. Garantör güçler sürece olumlu katkı yapmalı ve çabalarına zarar vermek yerine onları çözüm yönünde desteklemelidirler. Türkiye dahil hiç bir taraf görüşmelerin geleceğine ilişkin tek başına karar verme hakkına sahip değildir.

Sayın Nikos Anastasiades’in iki devletli çözüm yönünde sözler verdiğine ilişkin iddialar hakkında ise Kıbrıslıların büyük çoğunluğunun iradesinin ülkelerinin bölünmesinin karşısında olduğunu vurgularız. Bu irade hem sıklıkla yapılan kamuoyu yoklamalarıyla hem de seçimleri federal çözümle ülkeyi birleştirmeyi vaad eden liderlerin kazanmalarıyla kendini göstermektedir.

Taraflar ivedilikle görüşmelere başlayabilmek için BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından kendilerinden talep edilen referans belgesi üzerinde uzlaşamamışlardır. Her iki lider de federal bir çözüm vaadiyle seçilmişlerdi. UniteCyprusNow, liderlerin uzlaşamamış olmasını, ve ilgili taraflarca da itiraf edildiği üzere Crans Montana’da çözüme bu kadar yaklaşmışken şimdi çözümden giderek uzaklaşmamızı kabul edilmez bulmaktadır.

Kendilerine ait olan birleşik bir ülkede yaşamak Kıbrıslıların hakkıdır. Geleceğine ilişkin nihai kararları da onlar almalıdır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Detay bugün ne manşet attı? 10 Eylül 2019 Salı10 Eylül 2019 Salı 08:34
  • Özçelik ‘’Daireye gelmesinler dediler,gitmedik’’10 Eylül 2019 Salı 08:00
  • İskele'de kurşunlama! 1 kişi yaralı!09 Eylül 2019 Pazartesi 22:19
  • Okulda başarı için kahvaltı şart09 Eylül 2019 Pazartesi 21:04
  • Çavuşoğlu, KKTC’den ayrıldı09 Eylül 2019 Pazartesi 20:41
  • Tatar, TCBB Başkanı Feyzioğlu’nu kabul etti09 Eylül 2019 Pazartesi 19:57
  • DP Kurultayı'na kadar başkan Afet Özcafer09 Eylül 2019 Pazartesi 19:48
  • Son Dakika Haberi: Serdar Denktaş bıraktı!09 Eylül 2019 Pazartesi 18:54
  • Rahvancıoğlu Konsolosluk Konusunda Açıklama Yaptı: “Mağusa’da Açılacak Bir Konsolosluğun Asli İşlevi Dinsel Gericiliğin Örgütlendirilmesi Olacak”09 Eylül 2019 Pazartesi 18:39
  • Tatar Çavuşoğlu'nu kabul etti!09 Eylül 2019 Pazartesi 18:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti