"Kendi geleceklerine Kıbrıslılar karar vermelidir"

İşte o açıklama;

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs’ı ziyaret ettiği sırada yaptığı açıklamalar Kıbrıs sorununun çözüm umutlarına zarar vermiştir. UniteCyprusNow olarak, güvenlik ve garantiler konusundaki görüşleri nedeniyle kişilerin hain diye nitelendirilmesini kabul edilmez buluyoruz.

Sayın Çavuşoğlu’na Garanti Antlaşması’nın yalnızca Kıbrıslı Türklerin korunmasıyla değil, ayni zamanda Kıbrıs’ın bütünlüğüyle de ilgili bir anlaşma olduğunu; ve çözüm sonrasında taraflardan birinin güvenliğinin diğerinin güvenliğine halel getirmeyecek şekilde olması gerektiğini hatırlatırız. Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs sorunu görüşmelerinde kendilerini temsil etmeleri için bir lider seçmişlerdir. Garantör güçler sürece olumlu katkı yapmalı ve çabalarına zarar vermek yerine onları çözüm yönünde desteklemelidirler. Türkiye dahil hiç bir taraf görüşmelerin geleceğine ilişkin tek başına karar verme hakkına sahip değildir.

Sayın Nikos Anastasiades’in iki devletli çözüm yönünde sözler verdiğine ilişkin iddialar hakkında ise Kıbrıslıların büyük çoğunluğunun iradesinin ülkelerinin bölünmesinin karşısında olduğunu vurgularız. Bu irade hem sıklıkla yapılan kamuoyu yoklamalarıyla hem de seçimleri federal çözümle ülkeyi birleştirmeyi vaad eden liderlerin kazanmalarıyla kendini göstermektedir.

Taraflar ivedilikle görüşmelere başlayabilmek için BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından kendilerinden talep edilen referans belgesi üzerinde uzlaşamamışlardır. Her iki lider de federal bir çözüm vaadiyle seçilmişlerdi. UniteCyprusNow, liderlerin uzlaşamamış olmasını, ve ilgili taraflarca da itiraf edildiği üzere Crans Montana’da çözüme bu kadar yaklaşmışken şimdi çözümden giderek uzaklaşmamızı kabul edilmez bulmaktadır.

Kendilerine ait olan birleşik bir ülkede yaşamak Kıbrıslıların hakkıdır. Geleceğine ilişkin nihai kararları da onlar almalıdır.