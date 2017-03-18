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Kendi kendinizin yaşam koçu olun! İşte size hayatınızı değiştirecek 5 öneri

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Kendi kendinizin yaşam koçu olun! İşte size hayatınızı değiştirecek 5 öneri
Herkes yeni kararlar almak ister ve bunları uygularken de gerçekliklerinin %100 olmasını diler. Ama çoğu zaman hayal kırıklığı yaşanır. Ama bu maddeler sayesinde hayatınızı dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Birçok yaşam koçu hayat koşullarından sıkılan ve bunalıma giren veya hayatındaki düzeni ve istikrarı sağlayamayan birçok insanla birlikte çalışıyor. Onları disipline ediyor ve hayata karşı aldıkları kararlarda sebat etmeleri için çalışıyor ve sürekli motivasyon çalışmaları yapıyor.

Bu hayatta ille de bir yaşam koçunuz olmasını beklemeyin. Size sizden ala yaşam koçu olamaz, bunu aklınızdan çıkarmayın.

İşte size hayatınızı değiştirecek beş anahtar madde!

• Takıntılı halinizden vazgeçerek işe başlamalısınız. Herkes hayatında en az bir konuya veya bir kişiye takıntılıdır. Ve iyi de olsa kötü de olsa bu kişi veya olay sürekli can sıkar ve aklınızı yorar. Hayatınızda neyi ve kimleri takıntı haline getirdiyseniz öncelikle onları serbest bırakarak hayatınıza devam etmelisiniz. Her şeyi oluruna bırakmak ve herkesi olduğu gibi kabul etmek sizi fikirce hafifletecek ve kendinizi en az 10 kilo daha hafif hissedeceksiniz emin olabilirsiniz.

• Kararsız olduğunuz tüm soruların cevapları sizde saklıdır. Cevapları aramak için başka yollara sapmanıza gerek yok. Kendi kendinize kalıp kendinize %100 dürüst davrandığınızda doğru cevapları bulacak ve kendinizi çok daha iyi hissedecekseniz. Karar vermek bir şeyi yapmak için yolu yarıladınız anlamına gelir.

• Mütevazi olun. İnanın daha çok sosyal, daha çok sevilen, sayılan ve aranan kişi olacaksınız. Saflık derecesinde mütevazilikten bahsetmiyoruz. Önemli olan olduğunuz yeri, konumu ve tüm benliğinizi hazmedebilmeniz ve olduğunuz gibi görünmenizdir.

• Her kötülüğe kötülük ile cevap vermekten vazgeçin. Kısacası kimseyle ve hiçbir şeyle inatlaşmayın. Bu durum sizi yorar ve size bir sürü yük yükler. Onun yerine bırakın kötüler kendi kötülüklerinde boğulsunlar, siz kendiniz olmaktan vazgeçmeyin.

• Değişimden korkmayın. Bir şeye saplanıp kalarak hayatınızı tamamlayamazsınız. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir.

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