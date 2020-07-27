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“Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara İki ay için aylık 2000 TL destek”

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işverenler ile kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara Temmuz ve Ağustos ayları için aylık 2000 TL destek ödemesi yapılacağını açıkladı.
“Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara İki ay için aylık 2000 TL destek”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işverenler ile kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara Temmuz ve Ağustos ayları için aylık 2000 TL destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Açıklamada, “Herhangi bir yasa altında emeklilik, yaşlılık ve/veya malullük aylığı veya dulluk maaşı almayan, kendi dahil en az 1 en fazla 5 kişi istihdam eden işveren veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar; işyerlerinin halen aktif olması koşuluyla, Temmuz ve Ağustos ayları için aylık 2,000 TL olmak üzere toplam 4,000 TL destek ödemesi alabilecektir” ifadeleri kullanıldı.

 

Açıklamanın tam metni şöyle:

“34/1993 sayılı İhtiyat Sandığı Yasası Madde 8(6)(D) altında yapılan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik) Tüzüğü’nün Geçici 15’inci maddesi Kapsamında İşverenlere veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara destek ödemesi yapılacaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde herhangi bir yasa altında emeklilik, yaşlılık ve/veya malullük aylığı veya dulluk maaşı almayan, kendi dahil en az 1 en fazla 5 kişi istihdam eden işveren veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar; işyerlerinin halen aktif olması koşuluyla, Temmuz ve Ağustos ayları için aylık 2,000 TL olmak üzere toplam 4,000 TL destek ödemesi alabilecektir.

Destek ödemesinden yararlanmak isteyen İşverenler veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların, bu (Değişiklik) Tüzüğü’nün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Sosyal Sigortalar Dairesi resmi internet sitesi olan www.ssd.gov.ct.tr adresinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

İşveren veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların destek ödemesine başvurabilmesi için, Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi’ne borcu olmaması, borcu olması halinde borcunu yapılandırmış olması ve taksitlerini düzenli ödemesi koşulu aranmaktadır.

İşverenin önceki devrelere ait borcu olmayıp sadece Şubat 2020 ayından sonraki devrelere ait yatırım borcu olması ve işverenin bu yönde talebi olması halinde, işverenin imzalayacağı taksitlendirme anlaşmasının ilk ödeme tarihi Ocak 2021 olarak düzenlenecektir.”

 

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