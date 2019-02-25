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Kendi Ölüm İlanını Hazırladı: 'Aptallık Etmeyin'

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ABD'nin New York eyaletinde yaşayan ve geçtiğimiz günlerde akciğer kanserinden hayatını kaybeden 66 yaşındaki Geoffrey Turner, kendi kaleme aldığı ölüm ilanında 'Aptallık etmeyin' diyerek sigarayı bırakma çağrısında bulundu.
Kendi Ölüm İlanını Hazırladı: 'Aptallık Etmeyin'

Beş çocuğu ve dört torunu olan Geoffrey Turner'a Kasım ayında dördüncü evre akciğer kanseri teşhisi konulmuştu.

Doktorunun, bunun 'doğrudan sigaranın yıllar içinde yaptığı tahribattan kaynaklandığını' belirttiği Turner, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.

'Sonunda beni öldüreceğini bildiğim halde sigara içmeye devam ettim.'

3232.pngBBC Türkçe'nin haberine göre, Turner, Albany Times Union gazetesinde yayınlanan ölüm ilanında şu ifadeleri kullandı:

"Sonunda beni öldüreceğini bildiğim halde sigara içmeye devam ettim. Gerçekle yüzleşmekten hep kaçtım. Sigaradan aldığım sözde zevk, aileme yaşattığım acıya değmedi. Para israfından başka bir şey olmayan sigara beni ailemden ayırdı ve vücudumu mahvetti. Normal bir hayat yaşadım. Ama artık sevdiklerimle birçok özel anı artık paylaşamayacağım. Bu hikayenin ana fikri şudur: Aptal olmayın. Unutmayın. hayat güzel ve duman olup gitmesine izin vermeyin."

Turner, ölümünden önce ilanı kızı Sarah'a gösterdi.

Sarah Huiest, babasının ölmeden önce ilanı kendisine gösterdiğini belirterek, "İlanı görünce çok şaşırdım. 'Ama baba, kendine haksızlık ediyorsun' dedim. Bana 'Hepsi doğru' diye karşılık verdi" açıklamasını yaptı.

Hueist'e göre, babaannesi Turner'ın elinde iki yaşındayken sigara gördüğünü söylemiş. Turner ise kızıyla, dört yaşındayken sigara içtiğini hatırladığını paylaşmış.

ABD'de her yıl yarım milyon kişi, sigaraya bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor.

Sigara, ABD'de önlenebilir hastalık ve ölümlerin birinci sırasında. Ülkede her yıl yarım milyona yakın kişi, sigaraya bağlı hastalıklardan ötürü hayatını kaybediyor.

 

 

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