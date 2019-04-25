6. yüzyılda yaşamasına rağmen kehanetleri hala çözülmeye çalışılıyor Nostradamus'un. Birbirinden ilginç kehanetleri gerçekleşen Nostradamus, şimdi ise 2019 yılı kehanetleri konuşulmaya başlandı. Nostradamus'un, şifreli 10 bölümden oluşan kitaplarını çözmeye çalışan araştırmacılar bazı kehanetlerin henüz gerçekleşmediğine inanıyor.

Ölmeden önce son gecesinde "Bu son gecem, beni yalnız bırakın, sabaha ölmüş olacağım." diyen kahinin Türkiye'yle ilgili şaşırtan kehanetleri...