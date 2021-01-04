Çernobil faciası, Hitler'in yükselişini ve 11 Eylül saldırıları gibi çok sayıda önemli gelişmeyi doğru tahmin ettiği söylenen Nostradamus'un geleceğe dair öngörüleri merakla takip ediliyor.

Felaketlerle dolu 2020 yılının sonuna yaklaşırken, ünlü hekim ve astrolog Nostradamus'un 2021 kehanetleri merak konusu oldu. Ölmeden önce son gecesinde "Bu son gecem, beni yalnız bırakın, sabaha ölmüş olacağım." diyen kahin Nostradamus'un 2021 kehanetleri