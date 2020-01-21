“Kendi paramızı geri almanın sevincini yaşıyorlar!”

İşte o açıklama;

Dörtlü koalisyon hükümeti döneminde askeri harcamalar için TC’nin ödemesi gereken fakat çalışanlardan toplanan vergilerle ödenen 680 milyon TL, UBP-HP hükümeti tarafından imzalanan dayatma protokol sonrası taksit taksit ödenmeye başlanmıştır.

Kendi paramızı bize tekrar ödeyen AKP, dayatmalarla, adamızın kuzeyini sömürge mantığı ile daha da bağımlı yapmaktadır. İşbirlikçi UBP-HP Hükümet yetkilileri Türkiye yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerde, kendi paramızı dayatmalarla geri almanın sevincini yaşamaktadırlar.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’ye yapılan ziyaret sonrası “çocuklar gibi sevinerek” açıklama yapan Başbakan Sn. Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay 170 milyon TL alacaklarının müjdesini vermektedirler. Dünyada kendi parasını alacağı için, köleliği, sömürge olmayı kabul edip, bundan sevinç duyan başka bir yönetici takımı olduğu görülmüş olay değildir.

Başbakan Sn. Ersin Tatar bu alınacak olan 170 milyon TL’nin harcanacağı yerleri de övünerek ortaya koymaktadır. Bu tabloya bakıldığında harcamaların büyük bölümünün TC’nin sorumlu olduğu askeri harcamalara, Ankara’da açılan ihaleleri alan TC’li şirketlerin yürüttüğü projelere, TC’nin siyasi girişimi olan dini yatırımlara, TC’ye ait Girne Öğretmen Evi’nin tadilatına, Çanakkale kamplarına, Polis karakolu yapımlarına, TC’den gelen öğretmen ve memurların maaşlarına, TC’nin kurdurduğu ve elçilik tarafından idare edilen sendika, dernek ve vakıflara, TC’li şirketlere ait olan üniversitelere, TC’li şirketlerin ağırlıkta olduğu turizm sektörüne, TC’nin kurdurduğu esnaf ve zanaatkar örgütlerine, AKP’nin propagandasını yapan ve sadaka dağıtan vakıflara verildiği görülmektedir.

“Çocuklar gibi sevinen” AKP işbirlikçisi UBP-HP Hükümeti yetkilileri bizim kendi kaynaklarımızla daha önce askerin harcamaları için ödediğimiz paranın bize tekrardan ödendiğini, bu parayı TC’nin adamızın kuzeyini sömürgeleştirmek için harcadığını hatırlatır, gerçekleri gizlemekten vazgeçmeye davet ederiz. Bize ödettirilen paralarla ülkemizin sömürge haline getirilmesini kabul etmek ve bunu başarı olarak sunmak Kıbrıs’a ihanettir.

Saygılarımızla

Şener Elcil

KTÖS Genel Sekreteri