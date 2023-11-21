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Kendi Rus kimliği Bulgar çıktı

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Lefkoşa ve Gazimağusa’da meydana gelen sahte belgeyi tedavüle sürme ve sahte davranışla kayıt temin etme ve teşebbüs suçlarından tutuklanan Rus vatandaşı K.S mahkemeye çıkarıldı.
Kendi Rus kimliği Bulgar çıktı

Polis memuru Aykut Nergiz mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 17 Kasım 2023 tarihinde saat 07.58’de Lefkoşa'da Metehan Kara Geçiş Kapısında, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş işlemi yaptırmak için tasarrufunda bulunan, önceden Rusya’da temin ettiği üzerinde kendi resmi bulunan sahte Bulgaristan kimlik kartını görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp, sahte davranışla kayıt temin ettiğini söyledi.

Polis, zanlının aynı gün saat 18.00 sıralarında Beyarmudu Kara Geçiş Kapısından Güney Kıbrıs’a geçmek amacıyla aynı sahte kimlik kartını görevli memura verip sahte davranışla kayıt temin ettirmeye teşebbüs ettiği sırada tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının 18 Kasım 2023 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesine çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis, zanlının aracında ve evinde yapılan aramada bir adet Bulgaristan ehliyeti, sahte Bulgar kimliği ve iki adet Rus pasaportu bulunarak, emare alındığını kaydetti.

Polis, seyahat belgelerinin incelendiğini, Rus pasaportların orijinal çıktığını Bulgaristan kimlik kartı ile ehliyetinin sahte olduğunun teyit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini kaydeden polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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