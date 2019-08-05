Kendi torpilini kendi yaptı! Sağlık Bakanı kendi hastanesine özel genelge yayımladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yayımladığı genelgeyle kendisine ait olan Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ni “İleri Düzey Hastane” yaptığı ortaya çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kendi hastanesine özel genelge yayımladığı ortaya çıktı.

Sağlık Hizmeti Sunucularının Basamaklandırılması Hakkındaki Genelgesi'nin 31 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından yalnızca Koca’nın hastanesi “ileri düzey hastane” yapıldı.

Genelgede belirtilen ‘İleri Düzey Hastaneler'in en az 60 bin metrekare kapalı alana sahip olması, en az 240 doktor ve bu sayının iki katı hemşire çalışması şartına yalnızca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ait Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nin uyduğu ifade edildi.

TTB BAŞKANI: GENELGE ETİK DEĞİL

Genelgenin etik olmadığını savunan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Sinan Adıyaman, Medipol Üniversitesi'ne tarihi TCDD Gar binası içindeki misafirhanenin verildiğini hatırlattı. Adıyaman, "Son dönemde Medipol’e kamu mallarının verilmesi, kiralanması kabul edilemez. Demokratik ülkelerde bakanların sahibi olduğu üniversite ve hastaneye kıyak çekilmesi kabul edilemez. Bu evrensel bir kuraldır. Kendi kurumlarına ayrıcalık tanınması ahlaki değildir” açıklamasını yaptı.

Ankara Tren Garı kampüsü içerisinde bulunan ve TCDD Misafirhanesi olarak kullanılan tarihi binasıyla birlikte TCDD Müzesi binasının Koca’nın yöneticisi olduğu Ankara Medipol Üniversitesi’ne verildiği ortaya çıkmıştı.