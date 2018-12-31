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Kendi Üzerinde Deney Yapan 7 Çılgın Bilim İnsanı

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Kendi Üzerinde Deney Yapan 7 Çılgın Bilim İnsanı
Kendi Üzerinde Deney Yapan 7 Çılgın Bilim İnsanı

Kendi üzerinde deney yapmak pek tavsiye edilmeyen ancak -özellikle de tıp alanında- sık sık kullanılan bir yöntem. Bu deneylerin bazıları oldukça fantastik.

Bilim insanlarının kendi üstlerinde deney yapmalarının pek çok sebebi var. Bunların arasında bürokrasi ile uğraşmak istememeleri, etik nedenlerle denek kullanamayacak olmaları, sonuçları ilk elden almak istemeleri gibi çeşitli nedenler var. Bu araştırmacıların arasında yolu Nobel’e kadar uzananlar dahi var.

1- Max Joseph von Pettenkofer

Robert Koch’un kolera bakterileri üzerine olan teorisini çürütmek için, içinde bol miktarda bakteri bulunan bir şişe sıvıyı içen von Pettenkofer neyse ki olaydan basit semptomlar gösterip sonra tedavi olarak kurtulmayı başarmış.

2- James Carroll, Jesse Lazear ve Aristides Agramonte

ABD ordusunda görevli bu iki doktor, sarı humma taşıyan taşıyan sivrisineklere kendilerini sokturarak hastalığın yayılımını ve bu böceklerle olan ilişkisini ispatlamayı başarmışlar. Lazear hayatını kaybederken Carroll o dönemde iyileşmeyi başarmış ancak yedi yıl sonra aynı hastalıktan ölmüş.

3- Evan O’Neill Kane

Apandisit ameliyatı için lokal anestezinin yeterli olacağını söyleyen doktor Kane, bunu ispatlamak için de kendi ameliyatını kendi gerçekleştirdi. Üstelik bunu 1921 yılında yaptı. Amacı ise tamamen bayıltılması tehlikeli olan hastalarda lokal anestezi ile ameliyat yapılabileceğini kanıtlamaktı.

4- Alexander Bogdanov

Bu Rus bilim insanı, vücuttaki kanı tazelemenin ölümsüzlüğe giden yolu açtığına inanıyordu. Bu yüzden de sürekli olarak kendi kanını daha genç insanların kanı ile değiştiriyordu. Uzun yaşayacağım derken genç yaşta ölen doktorun vefat nedeni olarak daha önce sıtmayı atlatmış bir öğrencisinden kan alması, intihar etmiş olması ve kan uyuşmazlığı teorileri var.

5- Werner Forssman

1929 yılında kendi kendine kalp kateterizasyonu yapan bu doktor, işlemin ortasında radyoloji departmanına gitmiş ki kateteri oradaki ekipmanlar ile daha iyi görebilsin. Daha sonra kovulan bilim insanı 1956 yılında Nobel’e hak kazanmayı başardı.

6- John Stapp

İnsan vücudunda eylemsizliğin etkilerini görmek için, bir roket kızağında saatte 1017 km hıza çıkan ve yeryüzünde hareket eden en hızlı insan rekorunu ele geçiren bu bilim insanı, insanların 46.2 G kuvvetten zarar görmeden çıkabildiğini de göstermiş oldu. Kendisi aynı zamanda Murphy Yasası’nın son hali olan “Yanlış gidebilecek bir şey varsa, yanlış gider.” cümlesini de söyleyen kişidir.

7- Barry Marshall

Barry Marshall, peptik ülserin sebebinin stres veya baharatlı yemekler değil, bakteriler olduğunu ispatlayan bilim insanıdır. Kendisine kimse inanmayınca bir şişe Heliobacter Pylori’yi mideye indiren bilim insanı, kendi kendini önce ülser yapıp sonra tedavi etmiş, 

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