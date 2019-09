‘Kendi yıldızını yarat’ isimli ilk ders anlatımı yapıldı

Etkinlikte açılış konuşması yapan Dekan Prof. Dr. Lerzan Aras, tasarımın bir iletişim aracı olarak gücünün önemine değinerek, eğitim hayatına yeni başlayan öğrencilere şu öğütleri verdi,

Dekan Aras; Her tasarım ile insan yaşamına dokunur, bir fark yaratırsınız

“Tasarım eğitimi zor ama bir o kadar da keyifli bir yolculuktur. Bir kere tadına vardığınız an bu mesleği seçmenin ne kadar doğru bir karar olduğunu da anlarsınız. Her tasarım ile insan yaşamına dokunur, bir fark yaratırsınız. Her tasarım sizin için özel ve vazgeçilmezdir. İyi bir tasarım yapmanın ilk başlangıç noktası öncelikle ‘Daha işe yarar olabilir mi, insan yaşamını nasıl kolaylaştırabilirim’ sorusunu sormaktır. Bunun arkasından doğaya, çevresel, kültürel ve tarihi değerlere saygılı olmayı hep hatırlamak gelir. Elbette bol bol okumak, etrafımıza dikkatlice bakmak, insanlarla sohbet edip onların isteklerini anlamaya çalışmak ve en önemlisi kendi gücümüzün farkına varmak, bir tasarıma başlamak için doğru çıkış noktasıdır”.

Açılış konuşmasının ardından tüm fakülte üyeleri yeni öğrencilere tanıtıldı ve Aras öğrencilere ‘kendi yıldızını yarat’ isimli ilk ders anlatımını yaptı. İlk derste özellikle tasarımcının sorumluluğu, yaşamımızın hangi alanlarında tasarıma ihtiyaç duyulduğu ve bir tasarımı farklı kılan özelliklerin neler olduğuna değinilerek, farklı alanlarda başarılı tasarımcıların kendi tasarım yolculuklarından örnekler verildi.

Açılış dersinden sonra öğrenciler, Mimarlık Fakültesi Akademisyenlerinden, Yrd. Doç. Dr. Elif Atamaz, Yrd. Doç. Dr. Derin Işıkören ve Dr. Feriha Urfalı Doğu yürütücülüğünde ilk çalışmalarına açık alanda “zine” tasarımı atölye çalışması ile başladılar.