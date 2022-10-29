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Kendilerini KKTC polisi olarak tanıtıp hacker’den kripto para almaya çalıştılar

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Kendilerini KKTC polisi olarak tanıtıp hacker’den kripto para almaya çalıştılar
Kendilerini KKTC polisi olarak tanıtıp hacker’den kripto para almaya çalıştılar

Üç Rumun, kripto parasını almak istedikleri dünyaca ünlü Rum ‘hackeri’ önce avlanmak bahanesiyle ara bölgeye götürdü, ardından KKTC polisi kılığına girerek silah taşıdığı gerekçesiyle tutukladı ve serbest bırakılma karşılığında kripto para talep ettiği iddia edildi.

 

Fileleftheros’a göre, çocuk yaşta çeşitli Amerikan şirketlerinin hesaplarını hack’layarak 1 milyon dolardan fazla parayı hesabına geçirdiği için Amerikan Federal Polisi’nin iadesini talep ettiği, Rum yönetiminin ise kendi vatandaşı olmasına rağmen ABD’ye iade ettiği 24 yaşındaki Rum, cezasını tamamlayıp ülkesine döndükten bir süre sonra Rum polisine saldırıya uğradığına dair şikayette bulundu.

Yaşları 35, 42 ve 50 arasında değişen üç Rum’un tasarrufundaki kripto paranın 150 bin Euro’luk bölümünü gasp etmek üzere kendisine komplo kurduğundan şikayetçi olan hacker, polise verdiği ifadede, üç Rum’un avlanmak bahanesiyle kendisini ara bölgeye götürdüğünü, kendilerini KKTC polisi olarak tanıtan başka iki Rum’un, ara bölgede bulunan bir silah nedeniyle kendisini tutuklayacaklarını, 150 bin Euro vermesi halinde gitmesine izin vereceklerini söylediklerini anlattı.

 

Limasol’lu 24 yaşındaki hacker ifadesinde, ara bölgedeki vukuat dışında 35 yaşındaki Rum’un kendisini Lefkoşa’nın Rum kesimindeki bir eve götürdüğünü ve 150 bin Euro’luk kripto parayı söylediği hesaba havale edene kadar evden çıkmasına izin vermediğini, kendisinin ise para transferini tamamlanmadan iptal ederek kaçtığını söyledi.

Hacker, şikayetçi olduğu Rumlardan birinin pazartesi gecesi annesiyle birlikte Lefkoşa’nın Rum kesiminde olduğu bir sırada bin Euro’sunu almak istediğini, kendisinin de bıçak çektiğini söyledi.

Gazete, Rum polisinin hacker’in şikayetçi olduğu 3 kişiyi tutukladığını ancak tutuklama öncesinde 3 Rum’dan ikisinin, 40 yaşlarındaki başka bir Rum ile birlikte karakola giderek kendilerine bıçak çektiği gerekçesiyle hackerden şikayetçi olduğunu yazdı.

Habere göre, 24 yaşındaki hacker yaklaşık 2 yıl önce bilgisayar üzerinden Amerikan şirketlerini dolandırdığı için Rum yönetimi tarafından ABD’ye iade edilmişti. Zimmetine geçirdiği 1 milyon dolardan fazla parayı Amerikan makamlarına iade eden ve bir yıl hapis yatan Rum, Güney Kıbrıs’a üç ay önce dönmüştü.

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