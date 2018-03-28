“Kendimden de, basınımızdan da memnun değilim”

Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türklerin, hükümetiyle, başbakanıyla, gazetecisiyle ve her bir bireyiyle silkinip kendisine gelmesi gerektiğini söyledi.



Erhürman, “Başbakan ve siyasetçi olarak kendimden de memnun değilim. İzin verin itiraf edeyim; basınımızdan da memnun değilim, medyadan da memnun değilim. Benim yönetimim altında olan BRT’den de memnun değilim, ama bunları söylemek şikâyet etmek değildir. Bu, biz çok daha iyisini yapabiliriz mesajını vermek için kullandığım bir araçtır. Hepimizin daha çok çalışması gerekiyor” dedi.



Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) 17’nci Kutlu Adalı Basın Ödülleri dün akşam, Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde düzenlenen törenle takdim edildi. Törene, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, bazı bakanlar ile sendika ve örgüt temsilcileri de katıldı.



ULUÇAY



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay törende yaptığı konuşmada, ülkeyi daha demokratik koşullara ulaştırmak adına çalışmak gerektiğinin altını çizdi.



ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman konuşmasında, “Bugün, sermaye basın ilişkisinin basın özgürlüğünü ne hale getirdiğini konuşmadan, hiç kimse basın özgürlüğünden bahsetmesin…Medya, yaşananları izleyicilerine tercüme eder. Medya, bugün içinde yaşadığımız koşulları gerçekten tercüme edebiliyor mu? Ve doğru mu tercüme ediyor. Bunları gerçekten konuşmamız lazım, eleştiri yapmıyorum, konuşalım diyorum sadece” dedi.



Kıbrıslı Türklerin bugünkünden çok daha zor ve kötü koşullarda bugün yapılandan çok daha iyi işler yaptığını, halkın bugünkü koşularda çok daha iyisini yapabileceğine inandığını kaydeden Erhürman,

Kıbrıslı Türklerin, hükümetiyle, başbakanıyla, gazetecisiyle ve her bir bireyiyle silkinip kendisine gelmesi gerektiğini söyledi.



“DOĞRU YOLDA GİTMİYORUZ... HEPİMİZİN DAHA ÇOK ÇALIŞMASI GEREKİYOR”



Başbakan Erhürman, “Çünkü biz doğru yolda gitmiyoruz. Anıyoruz ama anar gibi yapıyoruz. Anmak demek anlamak demektir. Yaptıklarının çok daha iyisini yapmakla yükümlü olduğumuzu anlamak, onlara borçlu olduğumuzu anlamak demektir. Onun için, Başbakan ve siyasetçi olarak kendimden de memnun değilim. İzin verin itiraf edeyim; basınımızdan da memnun değilim, medyadan da memnun değilim. Benim yönetimim altında olan BRT’den de memnun değilim, ama bunları söylemek şikâyet etmek değildir. Bu, biz çok daha iyisini yapabiliriz mesajını vermek için kullandığım bir araçtır. Hepimizin daha çok çalışması gerekiyor” dedi.



ÇELER



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bir gazetecinin düşüncelerini ve yazılarını özgürce aktarmasının o gazetecinin öldürülmesini gerektirmediğinin altını çizerek, daha adil bir ülke için çalışacaklarını belirtti.



ÖZYİĞİT



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de konuşmasında, demokrasinin vazgeçilmez bir şey olduğunu, basının da görevini baskı hissetmeden yapması gerektiğini söyledi.



ELCİL



KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Sendikal Platform adına yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta medyanın gücünün önemine vurgu yaparak, bu gücün barış için kullanılması gerektiğine dikkat çekti.



ÖZUSLU



Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, Kutlu Adalı ile mesai arkadaşlığı yaptığını anımsatarak, Adalı’nın ölümünü devletin bir ayıbı olarak nitelendirdi.



HRİSTOFİDİS



Güney Kıbrıs’tan Kıbrıs Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Hristos Hristofidis de, Kıbrıslı Türk meslektaşları ile işbirliği içinde olduklarını ve bu işbirliğini arttırarak devam ettireceklerini kaydetti.



KİŞMİR



Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir törende yaptığı konuşmada, ülkede basının özgürce yazabilmesi için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini söyledi.



Kutlu Adalı’nın eşi İlkay Adalı ve Hakan Çakmak’ın eşi İlknur Koruoğlu Çakmak da gecede kısa birer teşekkür konuşması yaptılar.



ÖDÜLLER



Kutlu Adalı Onur Ödülü: Merhum Hakan Çakmak

Basın-Sen Özel Ödülü: Sevgül Uludağ

En iyi Haber Ödülü: Duygu Alan

En İyi Spor Ödülü: Eren Şişik

Hakan Çakmak Özel Ödülü: Kadri Esemen

Genç Basın Çalışanı Ödülü: Tünay Mertekci

Basın Emekçisi Ödülü: Celil Uysal, Tekin Kurt, Mustafa Bozdoğan, Erol Uysal

Mesleğe Emek Verenler Ödülü: Ayşe Taşseven Denizoğlu, Eralp Adanır, Ali Baturay

Yeni Medya Ödülü: İpek Dermuş ile Irenee Zamani



Törende, basın camiasında hayatını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, gazeteci yazar Kutlu Adalı’nın hayatını anlatan kısa bir slayt gösterisi de sunuldu.