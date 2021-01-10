Hürriyet'te yer alan habere göre son röportajında kendisini tatmin ederken annesine nasıl yakalandığını anlatan ünlü şarkıcıya ailesinden uyarı geldi.

Dobralığıyla bilinen şarkıcı İrem Derici'nin röportajlarında mahrem konulara da girmesi ailesini rahatsız etti. Son röportajında kendisini tatmin ederken annesine yakalandığını itiraf eden Derici'yi babası "Bunlar Türk aile yapısına ters" diyerek uyardı.