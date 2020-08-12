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“Kendimize göre engellemeye çalışıyoruz”

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Özersay, “Doğru olduğunu düşünmediğimiz istihdamları kendimize göre engellemeye çalışıyoruz” dedi
“Kendimize göre engellemeye çalışıyoruz”

BRT’de katıldığı 45+ programında seçim istihdamları konusunda yorumda bulunan Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, “Doğru olduğunu düşünmediğimiz istihdamları kendimize göre engellemeye çalışıyoruz” dedi.

Bazı işe alımlarda yaşananları ‘çamur atılıyor, yalan söyleniyor’ diyerek yorumlayan Özersay, yasa nezdinde iki sözleşmeli istihdam yapma yetkisi bulunduğu halde yapmadığını, fakat bunun yapılmış gibi yansıtıldığını ifade etti.

Özersay, “Doğru olduğunu düşünmediğimiz istihdamları kendimize göre engellemeye çalışıyoruz. Örneğin KIB-TEK’te alınmak istenen 88 kişiyle ilgiliydi. Bu dönemde ihtiyaç var mı diye sorduk. Vakıflarda da bu ihtiyaç olmadığını öğrendik ve seçimden sonraya bıraktık. Bu alımların seçim yatırımına dönemsini engelledik. Bunun gibi örnekler de çoğaltılabilir. Çeşitli engellemelerimiz oldu.” dedi.

 

“Seçim öncesinde olmasını, el altından yapılmasını engelledik”

Birçok noktada alımların ya seçim öncesinde olmasını ya da münhal çıkarak, el altından yapılmasını engellediklerini anlatan Özersay,  ihtiyaç doğrultusunda yapılan alımları yasalar nezdinde gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı özelinde, ihtiyaçlar nezdinde yapılan alımlara ilişkin yardımcı olduklarını anlatan Özersay, bu alanda salgın sürecine bağlı da istihdamların yapıldığını anlattı.

Özersay, özetle şunları dile getirdi: “Başbakanlık bünyesindeki Gençlik Dairesine yapılan istihdama ilişkin bizim de haberimiz olmadı. Tarım Bakanlığı ile ilgili geçici işçi statüsünde yapılan alımlardan önceden bilgimiz olmadı. Bir kısmına ihtiyaç var tabi ama haberimiz olmalıydı.

Çamur atar biçimde İçişleri Bakanı Ayşegül Hanım’ın akrabasının işe alındığı söylendi. Böyle bir alım olmadı. UBP birtakım taleplerde bulundu ama bunu kabul etmedik.

Ayşegül Hanım, bir akrabasının herhangi bir bakanlığa alınmasına onay vermedi, biz de vermedik.

İkinci örnekte ise Dışişleri bünyesinde son gün yapılmış 2 istihdam gündem oldu. Sözleşmeli personel alımında münhalsız alım yapılabiliyor. Bu yasa nezdinde de böyle. 2 sözleşmeli yetkimiz vardı, buna rağmen almadık, duyuru yaptık, istediğimiz nitelikleri söyledik, kriterlerimizi açıkladık, buna da birkaç saat zaman dilimi sınırı tanımadık. Duyuru yaptığımızda mülakatın ne saat yapılacağı, 48 saat sonra mülakatın de yapılacağı yazılıyordu. Hiçbir duyuru yapmadan 2 personel alabilecekken doğruyu yaptığımız için, duyuru yaptık, münhala çıktık diye eleştirildik. 2 kişilik alım için 20 kişi başvurdu. Ardından vazgeçtik. Aldık gibi konuşuyorlar ama almadık. Çamur atılıyor, yalan söyleniyor.

Farklı bakanlıklardan da 8 civarında sözleşmeli personel alımı talebi geldi fakat bu sözleşmeler onaylanmadı. Bunların seçimlerden sonraya bırakılmasını söyledik.”

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