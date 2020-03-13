Kendini evde karantinaya aldı, sosyal medyadan haber verdi

Bir kişi Sağlık Bakanlığı'nın irtibat numaralarına ulaşamayınca kendini evde karantinaya aldı, durumu sosyal medyada paylaştı:

İşte o paylaşım:

DUYURU!!

Çarşamba gün 20:30 da Türkiye Adana'dan,Ercan Havalimanını kullanarak ülkeye giriş yaptım.

Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu yasal uyarıyı bu gün öğrendim ve bana düşen sorumluluğu yerine getiriyorum.

Ancak;verilen irtibat numaralarına ulaşamadım,biri KAPALI veya zaman zaman MEŞKUL,biri de hiç ÇALIŞMIYOR.!!!!!

Su an sağlığım yerinde ve bir sorunum yok,Topluma karşı bireysel sorumluluğumu yerine getirerek,Devletin emrettiği 15 günlük ev garantinasına uyacağımı bildiririm.