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Kendini Fesheden Rum Meclisinin Seçimden Önce Olağanüstü Toplanması Gerekebilir

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Kendini Fesheden Rum Meclisinin Seçimden Önce Olağanüstü Toplanması Gerekebilir
Kendini Fesheden Rum Meclisinin Seçimden Önce Olağanüstü Toplanması Gerekebilir

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Rum meclisinin 30 Mayıs’ta yapılacak genel seçim nedeniyle kendini feshetme kararından önce 22-23 Nisan’da geçirdiği yasaları peş peşe iade etmesinin beklendiği, hâlihazırda bir yasayı fesihten önce iade ettiği bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre Anastasiadis, meclisin son birleşiminde onaylayarak kendisine gönderdiği sosyal sigortalar,  63 yaş üzeri olup da çalışmaya devam edenlere ödenek verilmesi, hizmet alımı usulüyle çalışanlara maaş verilmesi v.b. yasaları, yasamanın yürütme yetkisine karışması (güçler ayrılığı ilkesinin ihlali) gerekçesiyle meclise iade etmesi bekleniyor.

Anastasiadis’in yasaları kendine ulaşmasından sonraki 15 gün içerisinde iade hakkı olduğu, iade edilen yasalar hakkında da meclis tarafından 15 gün içerisinde görüş bildirılmesi gerektiği kaydedildi. Meclis halen seçim dolayısıyla kendini feshetmiş durumda. Hal böyle olunca ya meclisin olağanüstü toplanması veya iade edilen yasaların yeni meclise bırakılması gerekiyor. Yasaların doğrudan yüksek mahkemeye götürülmesinden de söz ediliyor.

Eski meclisin yeni meclis göreve başlayana kadar görevine devam edebileceğini ancak yasa onaylayamayacağını belirten gazete, benzer bir durumun Nisan 2016’da da yaşandığını ve Anastaiadis’in 18 yasayı anayasaya aykırı oldukları gerekçesiyle veto ettiğini, bunlardan 16’sını Yüksek Mahkeme’ye götürdüğünü 2’sini iade ettiğini hatırlattı.

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