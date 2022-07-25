Kendini genç hisseden pozitif kişiler 7 yıl daha uzun yaşıyor

Bir araştırma, yaşlanmaya karşı olumsuz tutumların bunama, kalp hastalığı, sıcak basması ve uykusuzluk gibi semptomları artırdığını gösteriyor.

Güney Kore’de yer alan Seul Ulusal Üniversitesi’nin araştırması, kendini kronolojik yaşından daha genç hisseden insanların, gerçek yaşında veya daha büyük hissedenlere göre daha az beyin yaşlanması belirtisi gösterdiğini buldu.

Daily Mail’de yer alan habere göre, araştırma, yaşlanmaya karşı olumlu bir tutuma sahip olmanın, “iyi yaşlanma” olasılığının daha yüksek olduğu anlamına geldiğini gösterdi.

Yaşlanmaya karşı iyimser bir bakış açısına sahip insanlar, sonraki yıllarına karşı olumsuz duygulara sahip olanlardan ortalama yedi buçuk yıl daha uzun yaşıyor.

ABD’deki Yale Üniversitesi’nden Dr. Becca Levy de, yaşlanmaya karşı olumlu yaklaşımınızı güçlendirmenize yardımcı olacak çeşitli ipuçları sunuyor…

1. ÖN YARGININ BELİRLENMESİ İÇİN YAŞ GÜNLÜĞÜ TUTUN

Etrafınızdaki olumsuz yaş ayrımcılığına karşı tetikte olun. Bu, yaşlı insanların zayıf veya acı çeken görüntüleri şeklini alabilir veya iş başvurularında yaş sınırları olabilir.

2. EVET, YENİ ŞEYLER ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

“Yaşlı bir köpeğe yeni numaralar öğretemezsiniz” gibi yaş ayrımcılığına dayalı ifadeleri kullanmayı bırakın ve tökezlerseniz, “tökezlediğinizi” ve “düşecek” türden biri olmadığınızı kabul edin.

3. DAHA YAŞLI, HEDEF DE DAHA AKILLI

Her fırsatta yaşlanma konusunda pozitif olmayı hedefleyin. Japonya’da yaşlı insanlara rock yıldızları gibi davranılır ve başarılarını kutlamak için her yıl “Yaşlılara Saygı Günü” adı verilen ulusal bir tatil vardır.

4. DÖRT OLUMLU ROL MODEL SEÇİN

Olumlu rol modeller sadece kendimizi iyi hissetmemizi sağlamaz; aslında büyümeye ve hedeflere ulaşmaya devam eden insan örnekleriyle bize ilham vererek ve motive ederek davranışlarımızı değiştirmeye yardımcı olurlar. Bunlar yaşlı akrabalar, komşular, film yıldızları, şimdi veya tarih boyunca tanınmış kişiler olabilir.

5. İLERİ YAŞI SUÇLAMAYIN

Yaşınızı suçlamayın. Arabanızın anahtarlarını kaybederseniz, bir randevuyu kaçırırsanız veya bir ismi unutursanız, kendinize sadece bir “unutkanlık anı” yaşadığınızı söyleyin, bunun sorumlusu başka bir yere odaklanmakla suçlanabilir, ki bu her yaşta olabilir.

6. FARKLI KUŞAKLARLA BİR ARAYA GELİN

Yaş aralıkları arasında bağlantı kurmanın yollarını aramaya devam etmek son derece faydalıdır. Farklı nesillerin birbirleri hakkında olumlu görüşler geliştirmesine yardımcı olur.

7. YAŞ AYRIMCILIĞINA DİKKAT EDİN

Yaşlanmak yerine yaş ayrımcılığından muzdarip olabileceğiniz durumlar için çok dikkatli olun. Ağrısı sebebiyle doktorunu görmeye giden 85 yaşındaki bir adama doktor, “Diziniz 85 yaşında. Ne bekliyorsunuz?” diyor. Adam ise, “Evet, doktor, ama diğer dizim de 85 yaşında. O acımıyor” cevabını veriyor.

8. HER ZAMAN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ VERİN

Doğum günlerinizi kutlayın. Yaşınızı saklamayın, bu sadece yaşlanma hakkında olumsuz mesajlar verir.

Gerçek yaşınızı benimseyerek ona sahip olursunuz ve diğer insanların sizin yaşınızdaki birinin ne düşünüp ne yapabileceğine dair beklentilerine meydan okumaya devam edebilirsiniz.