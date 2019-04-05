Kendini ‘köpek gibi hisseden’ İngiliz: İnsanlara havlıyor, yemeğini kaptan yiyor

İngiltere’nin Manchester kentinde yaşayan 37 yaşındaki James Kaz, altı yaşından beri kendini köpek gibi hissettiğini söylüyor.

Sosyal ilişkiler kurmakta hep zorlandığını söyleyen Kaz, uzun yıllardır hayatını köpek gibi yaşıyor, diğer insanlarla havlayarak ve ısırarak iletişim kuruyor, yemeklerini mama kabından yiyor.

‘İnsan Köpek Nasıl Eğitilir?’ isimli bir kitap da kaleme alan James, evde ve sokakta 2 bin pounda (14.500 lira) aldığı köpek kostümünü giyiyor.

Kaz bir internet sitesi aracılığıyla kendini köpek gibi hisseden kişilerle ilk defa 17 yaşında tanıştığını, bu anın kendisi için çok ‘özgürleştirici’ olduğunu söylüyor.