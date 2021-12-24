Kendini Polis Olarak Tanıtıp Hırsızlık Yaptı

Polis Basın Subaylığı açıkladı: 22.12.2021 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Gönyeli’de Kanun Sokak üzerinde, kimliği meçhul erkek şahıs kullanımında bulunan cep telefonundan, H.A.(E-70)’nın kullanımında bulunan cep telefonunu arayarak kendisini polis olarak tanıttıktan sonra, bir suç örgütüne operasyon yapılacağı gerekçesiyle adı edilen ile buluşup kendisinden 15.000 stg nakit parayı hile ile çalmıştır.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.S.(E-39), K.A.(E-44) ve E.K.(E-29) tespit edilerek tutuklanmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
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