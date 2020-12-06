Kendisi ile görüşmediği için eski sevgilisini tehdit etti!

Lefkoşa’da meydana gelen kadına şiddet tehdidi meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Doğan Yıldız dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat PLEVNE olayla ilgili bulguları aktardı. Plevne huzurunuzda bulunan zanlı Doğan YILDIZ'ın "Şiddet tehdidi suçuna methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 05.12.2020 tarihinde saat 12.00 raddelerindekendisi ile görüşmediği gerekçesi ile eski kız arkadaşının çalışmakta olduğu iş yerine giderek söz konusu kadına hitaben "Bu gece benimle görüşeceksin, gelmesen ben evine gelirim, abini ararım, bu gece ayarlayacan görüşecez yoksa resimlerimizi abine gösteririm, benden başkası ile görüşürsen seni öldürürüm demek suretiyle şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis zanlının yapılan şikayet üzerine tutuklanarak telefonunda yapılan incelemede sosyal media mesajlarında söz konusu kadına hitaben tehdit ve şantaj içerikli mesajlar olduğunu belirterek soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler olduğunu telefon incelenmesinin devam ettiğini belirterek ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.