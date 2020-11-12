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Kendisinden ayrılmak isteyen kadını 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü, "Pişman değilim" dedi

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Kendisinden ayrılmak isteyen kadını 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü, "Pişman değilim" dedi
Kendisinden ayrılmak isteyen kadını 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü, "Pişman değilim" dedi

Aksaray'da eşiyle boşanma aşamasında olan adam, bir süredir birlikte olduğu kadını kendisinden ayrılmak istediği gerekçesiyle 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan cinayet zanlısı, "Pişman değilim" dedi.

Aksaray'da eşiyle boşanma aşamasında olduğu öne sürülen Ramazan T. (33) ile Saadet Korkmaz (37) aynı marketin farklı şubelerinde çalışırken tanıştı. İddiaya göre; Saadet Korkmaz, bir süre birlikte olduğu Ramazan T.'nin evli oluşundan rahatsızlık duyarak bir daha görüşmek istemedi. Ramazan T., kendisiyle görüşmek istemeyen Saadet Korkmaz'ı ikna etmek için çalıştığı markete giderek konuşmak istedi. Ramazan T., kendisinden ayrılma konusunda kararlı olan Saadet Korkmaz'ı yanında getirdiği ekmek bıçağıyla 6 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı.

Ağır yaralanan Saadet Korkmaz'ın çığlıklarını duyan mesai arkadaşları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Saadet Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı 9 dakikada yakalandı

Cinayet zanlısının kaçtığı yeri tespit eden polis ekipleri, Ramazan T.'yi olaydan 9 dakika sonra Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine girerken yakaladı.

Yakalanan cinayet zanlısının kanlar içinde kalan kıyafetlerini değiştirmek için evine gittiği öğrenildi.

Gözaltına alınan Ramazan T., sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyet girişinde gazetecilerin “Neden öldürdün” sorusunu yanıtsız bırakan Ramazan T., “Pişman mısın” sorusuna ise, “Hayır pişman değilim” diyerek cevap verdi.

Rahat tavırları ile dikkat çeken Ramazan T.’nin işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

Ramazan T.'nin iki hafta boyunca Saadet Korkmaz'ı ikna etmeye çalıştığı ve bu sebeple de rahatsızlık verdiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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