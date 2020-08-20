Kendisinden ayrılmıyor diye önce dövdüler ardından öldürmeyi planladılar

Lefkoşa’da adam öldürmek için gizli ittifak yapan zanlılar Sevil İleri ve Durmuş Kaya’nın ardından aranan zanlı Murat Gören tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa’da adam öldürmek için gizli ittifak yapan zanlılar Sevil İleri ve Durmuş Kaya’nın ardından aranan zanlı Murat Gören tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemil Awwat, olguları aktardı. Polis, zanlılar Sevil İleri, Durmuş Kaya ve zanlı Murat Gören’in Öldürmek için gizli ittifak suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlıların 2020 yılı Temmuz ve Ağustos ayları arasında Sadık Akan’ın zanlı Sevil İleri’den ayrılmadığı gerekçesiyle önce dövdürmek sonra da öldürmek için gizli ittifak kurduklarını mahkemeye aktardı. Polis, olayın akabinde zanlı Durmuş Kaya’nın polise gelip, itiraf içerikli ifade verdiğini belirtti.

Polis, zanlı Murat Gören’in Sadık Akan’ı ortadan kaldırmak için 2 bin 500 TL aldığını ancak öldüreceği kişinin arkadaşı olduğunu öğrenip vazgeçtiğini söyledi. Polis, tahkikatın devam ettiğini alınacak ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.