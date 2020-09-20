Kendisine bakıp güldüler diye 2 kişiyi bıçakladı

Girne’de 9 Eylül tarihinde meydana gelen yaralama meselesi ile ilgili olarak aranan zanlı AHmete Karacuva tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis zanlı Ahmet Karacuva’nın 9 Eylül 2020 tarihinde saat 03.00 raddelerinde Girne'de Semih Sancar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Kar Market isimli iş yerinin güney kısmında kaldırım üzerinde kimliği meçhul erkek bir şahısın, kendisine güldüğü gerekçesiyle Girne'de sakinler Enes Bayhan ve Cengiz Atila’nın boğazlarını sıkarak darp edip tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu henüz tespit edilemeyen bıçağı Cengiz ATİLA'nın karnına 2 kez, göğüs kısmına 1 kez sokup, Enes BAYHAN'ın da sağ el kısmına sallayıp yüzeysel sıyrık oluşmasına neden olduğunun öğrenildiğini söyledi. Polis olayın akabinde başlatılan soruşturmada birçok kamera kayıtlarının incelendiği ve zanlının Ahmet Karacuva olduğunun tespit edilmesi üzerine zanlının 19 Eylül tarihinde tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini ancak olayda kullanılan bıçağın henüz tespit edilemediğini bu nedenle soruşturmanın selameti için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı mahkemeden özür dileyerek pişman olduğu ve alkollü olduğu için kendini kaybedip bu suçu işlediğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.