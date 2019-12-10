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Kendisine böbreğini verdikten sonra ölen oğlunun acısına dayanamadı

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Kendisine böbreğini verdikten sonra ölen oğlunun acısına dayanamadı
Kendisine böbreğini verdikten sonra ölen oğlunun acısına dayanamadı

Zonguldak'ta Alaplı'ya bağlı Gümeli beldesinde yaklaşık 3 ay önce böbrek yetmezliği bulunan babası Cevat Yıldız'a böbreğini veren Tayfun Yıldız, nakilden bir ay sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Tayfun Yıldız, 29 Eylül'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Oğlu Tayfun'u kaybetmenin acısını yaşayan Cevat Yıldız ise tedavi gördüğü İstanbul'daki özel bir hastanede bugün yaşam savaşını kaybetti.

Cevat Yıldız, oğlunun cenaze namazını enfeksiyon riski nedeniyle evinin balkonundan izlerken, gözyaşlarını tutamamıştı.

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