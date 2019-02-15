Kendisine saldıran dağ aslanını hiç silah kullanmadan öldüren koşucu: Ayağımla ensesine öyle bir bastırdım ki

ABD'nin Colorado eyaletinde kendisine saldıran genç bir dağ aslanını (puma) hiçbir silah kullanmadan öldürerek efsane haline gelen adam ortaya çıktı.

4 Şubat'ta Fort Collins şehrinin dağlarında yaşanan olayın 'kahramanı', 31 yaşındaki patika koşucusu Travis Kauffman, perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyip pumayı ölü, kendisini de 28 dikiş atılmış halde bırakan olayın ayrıntılarını anlattı.

Koşarken çam dallarının hışırdadığını duyunca dönüp bakan Kauffman, 3 metre uzaktaki pumayla göz göze gelmiş.

"En büyük korkum gerçek oldu" diye düşünürken puma meşhur zıplamasıyla üstüne atlamış.

BARBAR ÇIĞLIĞI

Gayri ihtiyari bir barbar gibi çığlık attığını aktaran dağ koşucusu, pumanın ise çenesiyle bileğini mengene gibi sıktığını ve suratına pençe attığını söyledi.

Pumayla birlikte patikadan aşağı yuvarlanırken içinde korkunun dalga dalga büyüdüğünü, anne pumanın geleceğinden ödünün koptuğunu, ama neyse ki bunun gerçekleşmediğini belirtti.

Sonunda hayatta kalma içgüsünün galip gelmesiyle yerden büyük bir taş kapan Kauffman, bununla pumanın kafasına vurmaya, pumaya dal saplamaya çalıştı, ama hiçbiri işe yaramadı.

Pumayı ancak kafasının arkasına sert darbelerle etkisiz hale getireceğini kestiren dağ koşucusu, sonunda sağ ayağını hayvanın ensesine geçirip sonuna kadar bastırdığını, birkaç dakika sonra pumanın hareketsiz kalmasıyla birlikte çenesinin açıldığını, bu sayede koşa koşa tırmanıp kaçtığını anlattı.

Yüzü ve bileği kan içinde patikayı yeniden bulduğunda başka koşucularla karşılaşan Kauffman, hastaneye kaldırılarak kurtarıldı.

BOYUNDAN BÜYÜK HİKAYE

Bunları anlatan 1.78 metre boyunda, 70 kilo ağırlığında bir erkek. Pumanın ise boyu erkeklerde 180, dişilerde 150 santimetreyi buluyor, buna 66-78 santimetre uzunluğunda kuyruk da ekleniyor. 70 santimetre civarında omuz yüksekliği olan pumanın erkeği 100, dişisi 50 kilogram çekiyor.

Kauffman da durumla "Bu şöhrete layık biri hiçbir zaman olamayacağım. Bu, benim cılız formumdan çok daha büyük bir hikaye" diye dalga geçti.

BÖLGEDEKİ PUMALARA GÖZALTI

Ölü hayvanı bulan Colorado Parklar ve Yaban Hayatı Koruma Müdürlüğü, soruşturma ve otopsi sonucunda Kauffman'ın hikayesini doğruladı.

"Travis gayet hayrete şayan bir adam" değerlendirmesini yapan müdürlük yetkililerinden Ty Petersburg, olayın ardından bölgeye kameralar yerleştirdikleri ve tuzaklar kurduklarını, bunun sonucunda büyük puma değil, ama iki sağlıklı genç puma yakaladıklarını, her ikisini de rehabilitasyon merkezine aldıklarını, bir süre sonra yaban hayata geri salacaklarını söyledi.

DÖNMEK YOK

Kendini 'azimli, coşkulu koşucu ve kayakçı' diye niteleyen Kauffman, pumayla başına gelenler yüzünden eve kapanmayı düşünmüyor:

"Bu patikalarda yine koşacağım. Ama artık yanıma bir arkadaşımı alırım."