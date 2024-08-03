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Kendisine yardım eden kadını dövdü!

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Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarruf ve Ciddi Darp” suçlarından tutuklanan zanlı R.Y mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Kendisine yardım eden kadını dövdü!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fırat Uğuroğlu olayla ilgili bulguları aktardı.

Uğuroğlu, 2 Ağustos 2024 tarihinde saat 20.20 raddelerinde Lefkoşa’da Reşadiye sokak üzerinde Lefkoşa’da sakin zanlı R.Y'nin kullanımında bulundurduğu MB475 plakalı motosikletten düştüğü ve akabinde kendisini yerden kaldırarak yardım eden Lefkoşa’da Sakin Y.K’nin (K-37, KKTC) yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurarak Ciddi şekilde darp ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlının daha sonra olay yerinden kaçtığını ve yapılan şikâyet üzerine olay yerine gelen polis ekibinin yaptığı incelemede zanlının motordan düştüğü esnada tasarrufunda bulundurduğu beyaz kâğıt parçası içerisinde sarılı yaklaşık 2 gram ağrılındaki Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde olay yerinde düşürdüğü tespit edilerek emare zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Fırat Uğuroğlu yapılan kamera incelemelerinde zanlının tespit edildiğini ve alınan mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis soruşturmanın devam ettiğini zanlının verdiği ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca bulunan emare uyuşturucu olduğu düşünülen maddenin analize gönderileceğini belirterek ilk etapta zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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