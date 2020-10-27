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Kendisini aldatan kocasının penisini kesti!

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Nijerya'nın Lau kentinde yaşayan bir kadın, başka bir kadınla ilişki yaşadığını iddia ettiği kocasının cinsel organını bıçakla kesti. 
Kendisini aldatan kocasının penisini kesti!

Nijerya'nın Lau kentinde yaşayan bir kadın, başka bir kadınla ilişki yaşadığını iddia ettiği kocasının cinsel organını bıçakla kesti. 

Britanya basınına yansıyan haberlerde Nijerya’nın Lau kentinde yaşayan Halima Umar isimli kadın, kocasının penisi kesti. Bangis isimli adam pazar günü hastaneye kaldırıldı.

Öfkeli kadın savunmasında, kocasının kendisini aldattığını ve başka bir kadını hamile bıraktığını söyledi.

Olaya ilişkin olarak, komşuları, "Sabah erken saatlerde, başka bir kadını hamile bıraktığı için kocasının penisini kesti." açıklamasında bulundu.

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