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Kendisini aldattığını düşündüğü eşine:“Bıçağı aldım geldim. Hepsini öldürecem”

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Lefkoşa’da meydana gelen Şiddet kullanma tehdidi ve kanunsuz bıçak taşıma suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hüseyin Yapıcıel dün mahkeme huzuruna çıkarılır.
Kendisini aldattığını düşündüğü eşine:“Bıçağı aldım geldim. Hepsini öldürecem”

Lefkoşa’da meydana gelen Şiddet kullanma tehdidi ve kanunsuz bıçak taşıma suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hüseyin Yapıcıel dün mahkeme huzuruna çıkarılır.

 

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Erkan Çelik, olguları aktardı. Polis, zanlı Hüseyin Yapıcıel’in Şiddet kullanma tehdidi ve kanunsuz bıçak taşıma suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 19.10.2020 tarihinde eşinin kendisini aldattığı gerekçesiyle telefonda arayıp, küfür ederek, “Ya sen ölecen ya Sefa” diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu anlattı. Polis, alınan şikâyet üzerine zanlıyı aradığını ve zanlının telefonda kendisine “Bıçağı aldım geldim. Hepsini öldürecem” dediğini belirtti. Polis, zanlının ayni gün tespit edildiğini ve arabasında toplam uzunluğu 22, ağız uzunluğu 11 santim olan bıçağın emare alındığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davaları görülünceye dek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 75’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve ikamet adresinden izinsiz ayrılmaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi

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